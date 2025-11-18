Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesi'nde yıllardır devam eden altyapı sorununu çözüme kavuşturdu.

Bölgede kullanım ömrünü tamamlamış ve çeşitli sorunlara neden olan eski kanalizasyon hattını deplase ederek yenileyen ekipler, modern ve güçlü bir altyapı sistemi oluşturuyor.

Manisa'nın ihtiyaç duyulan her noktasına daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı kazandırmak için çalışmalara hız kesmeden devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gürle Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen talebe kısa sürede cevap vererek kanalizasyon hattını yeniledi. Yaz, kış demeden

çalışmaya devam ettiklerini belirten ve bölgede yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren MASKİ Kanalizasyon Saha Sorumlusu Birol Güngör, 'Gürle mahallemizde geçmiş yıllarda döşenen ve verimli çalışmayan kanalizasyon hattı nedeniyle yaşanan mağduriyetin önüne geçiyoruz.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sorunların ortadan kaldırılması için 250 metrelik kanalizasyon hattında deplase çalışması gerçekleştirerek, kanalizasyon altyapısını güçlendirdik. Hem altyapı güvenliğini güçlendiren hem de vatandaş memnuniyetini esas alan bu çalışmamızla mahallemize daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapı sunacağız' dedi.

'6 YILDIR SORUN YAŞIYORDUK'

Bölgede 6 yıldır işletmecilik yaptığını ve sürekli olarak sorun yaşadıklarını belirten Ali Yılmaz, 'Burada işletme sahipliği yaptığım 6 yıllık sürede burası sürekli tıkanıyordu ve aşırı sinek oluyordu. Çok fazla karasinek vardı. Bu sorunumuzu çözdükleri için çok memnun olduk. Talebimize çok hızlı yanıt verildi. Bu yüzden ben MASKİ'den çok memnunum. Aynı sebepten dolayı rögarlarımız da sürekli tıkanıyordu. Ekiplere ilettiğimizde anında gelip sorunu çözüyorlardı. Şu an gerçekleşen çalışma da çok hızlı yapıldı. Yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burası Manisa'nın cennet köşesi. Çayımızı kahvemizi içmeye bekleriz' dedi.