LÖSEV, her yıl 12- 18 Aralık'ta kutlanan Yerli Malı Haftası'nda bu yıl da sağlıklı beslenmeyi öne çıkaran kapsamlı bir farkındalık çalışması başlattı. Hafta kampsamında Vakfın kanserden korunmada yaşam tarzının önemine dikkat çeken LÖSEV yetkilileri ülke genelinde okullarda düzenlenen seminerlerle öğrenciler, öğretmenler ve velilerle buluşacak.

BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı- LÖSEV'den yapılan açıklamada, yerli ve temiz üretimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal sağlık açısından da kritik bir değer taşıdığı vurgulandı. Vakıf uzmanları, Hafta boyunca yerli üretimin besin güvenliği ve sağlıklı beslenme üzerindeki olumlu etkilerini öğrencilerle paylaşırken; özellikle kanser riskini azaltıcı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verecek.

KANSERDEN KORUNMADA TEMİZ VE YERLİ BESLENMENİN ÖNEMİ

LÖSEV diyetisyenlerinin katılımıyla düzenlenen seminerlerde, yerli beslenmenin önemi özellikle vurgulanıyor. Öğrencilere, yerli üretim gıdaların doğal kaynaklara daha yakın yetişmesi ve katkı maddesi açısından daha güvenilir olmasının, sağlıklı beslenmede neden öncelikli bir tercih olması gerektiği anlatılıyor. Bunun yanında, okul beslenme çantalarının nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde durularak, çocukların gelişimini destekleyecek dengeli ve yerli ürünlerle oluşturulmuş örnek menüler paylaşılıyor. Seminerlerin önemli bir bölümünü de etiket okuma eğitimi oluşturuyor; işlenmiş gıdalardaki gizli şekerlerin, katkı maddelerinin ve koruyucuların nasıl fark edileceği uygulamalı olarak gösteriliyor. Tüm bu başlıklar, kanserden korunmada yaşam tarzının rolüyle birleştirilerek, sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemi ve hücresel sağlığın korunmasındaki etkileri bilimsel veriler ışığında öğrencilere aktarılıyor.

LÖSEV yetkilileri, 'Yerli üretimi desteklemek sadece ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetişmesine de hizmet eder. Temiz ve yerli beslenme, kanserden korunma için atılacak güçlü bir adımdır' diyerek projenin önemine dikkat çekiyor.

SEN DE KANSERE DUR DE!

LÖSEV 'Kansere Dur De' çağrısıyla okullarda ve çocukların hayatında farkındalık yaratacak çalışmalara imza atıyor. Vakıf, yalnızca lösemi ve kanserle mücadele eden bir kurum olmanın ötesine geçerek, kanser ortaya çıkmadan önce önlem almanın da mümkün ve gerekli olduğuna dikkat çekiyor. LÖSEV, kanserin doğru yaşam alışkanlıklarıyla büyük ölçüde önlenebileceğine inanıyor ve bu inancı çocuklara, ailelere birebir temas ederek anlatıyor.

Seminerlerde, soluduğumuz havadan içtiğimiz suya, soframıza gelen gıdalardan günlük hayatta kullandığımız ürünlere kadar her şeyin sağlığımız üzerinde doğrudan etkisi olduğu sade ve anlaşılır bir dille paylaşılıyor. Kimyasal katkılar, hormonlu gıdalar, hava ve su kirliliği, radyasyon, hareketsiz yaşam ve stres gibi risklerin farkına varmanın, sağlıklı bir gelecek için atılacak en önemli adımlardan biri olduğu vurgulanıyor. Sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudu koruyan etkisi ise bilimsel verilerle ama herkesin anlayabileceği bir dille aktarılıyor. LÖSEV, bu eğitimlerle çocuklara ve ailelerine umudu büyüten bir mesaj veriyor: Kanser kader değil, bilinçli yaşamla önlenebilir ve bu yolda kimse yalnız değil.