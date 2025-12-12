Bursa Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol A Takımı, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan başarılı sporcular, öğrencilere hayallerinin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulundular.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol A Takımı, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan başarılı sporcular, öğrencilere hayallerinin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulundular.



Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol A Takımı, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Gülver Deniz'in de katıldığı programa, takım oyuncularının yanı sıra Menajer Yanitsa Rangelova, Başantrenör Gökhan Durmaz ve yardımcı antrenörler de eşlik etti.

TAKIM UYUMU VE KALİTELİ LİG VURGUSU



Söyleşide elde ettikleri başarının sırlarını paylaşan Nilüfer'in Sultanları, sadece sportif performansın değil, aynı zamanda takım arkadaşlığı ve uyumun da öne çıktığını vurguladı. Kaliteli bir ligde oynamanın memnuniyetini dile getiren sporcular, güzel bir kentte yaşamanın mutluluğunu da ifade ettiler.

Yurt dışından gelen sporcular, Türkiye'yi tercih etmelerinde bu branşta elde edilen başarının dikkat çektiğini belirterek, ligdeki yüksek rekabet seviyesinin kendi gelişimlerine olumlu katkı yaptığını vurguladılar. Öğrencilere spor yapmaları konusunda tavsiyede bulunan Nilüfer'in Sultanları, 'Sporu bırakmayın. Antrenmanlarınızı yapın. Sağlıklı beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Derslerinize çalışın ve hayallerinizin peşinden koşun' dediler.

GENÇLİĞİN VE SPORUN YANINDAYIZ



Söyleşinin ardından söz alan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ise kendisinin de bu okulun 2001 yılı mezunu olduğunu ve o zamanki isminin Milli Piyango Anadolu Lisesi olduğunu hatırlattı. Nilüfer Belediyesi'nin her zaman gençliğin ve sporun yanında olduğunu ifade eden Şahin, 'Sporun ne kadar kıymetli olduğunu ve gençlerimiz için ne kadar öncelikli olması gerektiğini bilen bir kurumuz. Bununla ilgili de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu dönem takımımız da çok başarılı ve güzel işler çıkartıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum' dedi.





BAŞARILI TAKIMA TEBRİK



Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Müdürü İsmet Aksu ise başarılı performans gösteren Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol A Takımı'nı tebrik ederek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Söyleşi programı günün anısına hediyelerin takdim edilmesi ve konuklar adına dikilen fidanların sertifikalarının sporcular ile teknik ekibe dağıtılmasıyla sona erdi.