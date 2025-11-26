Manisa Büyükşehir Belediyesi, enerji yönetimi alanında yürüttüğü çalışmaların sonucunda, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayında başlattığı ve büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ilk kez TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası alındı.

Sertifika, Enerji Yönetim Sistemleri Başdenetçisi Melih Kemer tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teslim edildi. Törene Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar ile İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Yönetimi Şube Müdürü Hilal Kutluyer de katıldı.

Manisa'nın enerjisini geleceğe dönüştürdüklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Şubat ayında başlattığımız ve büyük bir titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, belediyemizin enerji yönetimindeki yetkinliğini uluslararası standartlarda tescilledik ve TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikamızı teslim aldık. Bu belge ile enerji verimliliği çalışmalarımızı genel bir yaklaşımdan çıkarıp; izlenebilir, ölçülebilir ve sürekli iyileştirilen sistematik bir kurumsal yapıya kavuşturduk. Artık sadece enerjiyi tüketen değil, verilerle yöneten ve performans hedefleriyle optimize eden bir belediyeyiz. Manisa'mızın kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına attığımız bu adım, şehrimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Enerji Yönetim Sistemleri Başdenetçisi Melih Kemer, 'Bu belge yalnızca teknik standardın karşılanması değil, aynı zamanda da enerji verimliliği, çevre bilinci ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik güçlü bir iradenin hayata geçirildiğini göstermektedir. Bu sürecin başlangıcında vizyonu ve öncülüğüyle enerji yönetimi çalışmalarının temellerini atan merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i rahmetle anıyoruz. Onun liderliği ile başlatılan bu süreç kurumun sürdürülebilirlik anlayışında önemli bir dönüm noktası olmuş. Bu süreci sahiplendiğiniz, kararlılıkla tamamlanmasına yönelik çalıştığınız için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonunun sürekliliğini ve kurumsal gücünü en güzel şekilde gösterdiniz. Enerji tüketiminin doğru analiz edilmesinden, iyileştirme fırsatlarının uygulanmasına kadar her aşamada gösterilen özveri ve disiplin bu başarının en önemli unsuru oldu. Bu sertifikada aslında bir belgeden çok daha fazlası var. Çevreye duyulan saygının, geleceğe bırakılacak temiz bir mirasın ve kamu kaynaklarını verimli yönetilmesine olan inancın bir sembolü olarak görüyorum' diye konuştu.