Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan F.K., doğum sürecinde yaşanan ihmal nedeniyle bebeğini kaybettiğini öne sürerek Kestel Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. İ.S.K hakkında şikayette bulunmaya hazırlanıyor. Aile, olayın araştırılmasını talep ediyor.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan F. K , doğum sürecinde yaşanan ihmal nedeniyle bebeğini kaybettiğini öne sürerek Kestel Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. İ.S.K hakkında ağır iddialarda bulundu. Acılı anne, doktorun gebeliği zamanında sonlandırmaması nedeniyle bebeğinin anne karnında kendi dışkısını yediğini ve zehirlenerek hayatını kaybetti.

'41. HAFTAYA KADAR HASTANEYE YATIŞIMI GERÇEKLEŞTİRMEDİ'

Acılı anne F.K, gebelik sürecinde birçok kez kontrole gittiğini ancak doktorun doğum için gerekli yönlendirmeleri zamanında yapmadığını belirtti. 39. ve 40. haftalarda normal doğumun gerçekleşmesi gerektiğini, buna rağmen 41. haftaya kadar hastaneye yatışının yapılmadığını söyleyen acılı anne yaşadıklarını şöyle anlattı:

'39. ya da 40. haftada sağlıklı bir şekilde doğması gereken bebeğimi 41. haftada dünyaya getirdim. Doktorum, 41. haftaya kadar hastaneye yatışımı gerçekleştirmedi. 41. haftada evimde saat 03.00-03.30 sıralarında sancılarım artınca kendi imkânlarımla hastaneye gittim ve acil olarak doğuma alındım.' dedi.

DOĞAR DOĞMAZ KÜVEZE ALINDI

F.K, sancılarının artması üzerine kendi imkânlarıyla gittiği Kestel Devlet Hastanesi'nde acil doğuma alındığını belirtti. Doğumu gerçekleştikten sonra bebeğin beklenmedik şekilde küveze kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu öğrendiğini dile getiren acılı anne, 'Bebeğim doğar doğmaz küveze alındı ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bana verilen bilgide bebeğimin geç doğum nedeniyle anne karnında kendi dışkısını yediği, bu yüzden zehirlendiği söylendi.' dedi.

'KENDİ ELLERİMLE TOPRAĞA GÖMDÜM'

Bebeğinin tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamadığını ve 25 Kasım 2025 Salı sabahı ölüm haberini aldığını belirten anne, 'Kendi ellerimle toprağa gömdüm. Eğer gebeliğimi takip eden doktor zamanında doğumumu gerçekleştirseydi bebeğim bugün hayatta olacaktı' dedi.

Yaşanan olay ardından aile, söz konusu iddiadaki ihmallerle ilgili hukuki süreç başlatacağını duyururken, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumlular hakkında gerekli adımların atılmasını talep etti.