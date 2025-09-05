Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Online Eğitim Platformu ile öğrencilere ücretsiz ders desteği sunmaya devam ediyor. LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için hazırlanan platform, 2025-2026 eğitim dönemi için 15 Eylül 2025’te canlı derslerine başlıyor.MANİSA (İGFA) - Eğitimde eşitlik ilkesi ile yola çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm öğrencilerin eşit şekilde eğitim alabilmesi amacıyla hizmet verdiği Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde (MABEM) online eğitime başlıyor.

Dershane imkanlarından faydalanamayan, mezuna kalan öğrenciler için büyük bir imkan sağlayan sistem ile öğrenciler, ücretsiz olarak canlı derslere katılabilecek, kaçırdıkları derslerin ya da anlamadıkları derslerin tekrarını istedikleri zaman yapabilecekler.

Online eğitim sistemi üzerinden öğrenciler ayrıca ücretsiz olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabilecekler. Online eğitimden yararlanmak isteyen öğrenciler manisa.bel.tr, Üzüm uygulaması ve egitim.manisa.bel.tr adreslerinden ayrıca 0 236 231 45 80 (3583) nolu telefondan da başvuru yapabilecekler.

Eğitim programı kapsamında yıl boyunca yapılacak online deneme sınavları ve analizler ile öğrenciler bilgilerini ölçebilecek. Eğitimler kapsamında çeşitli dijital eğitim materyalleri öğrencilere de ücretsiz ulaştırılacak.

Online eğitim projesine 2024 yılında merhum başkan Ferdi Zeyrek zamanında başladıklarının bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Kentler Şube Müdürlüğü Yazılım Mühendisi Yağız Alparslan, “2025-2026 eğitim dönemine başlıyoruz. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak bu projeye başladığımızda 17 ilçede öğrencilerimizin tamamen ücretsiz olarak kolayca ulaşabilecekleri canlı olarak öğretmenleriyle interaktif bir şekilde ders işleyebilecekleri, sorular sorabilecekleri bir sistem oluşturmak istedik. Bu sistemi tamamen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehirler Şube Müdürlüğü olarak dışarıdan destek almadan yazılım ekibimizle kendi içimizde geliştirdik. Uygulamalarımızı bilgisayar, tablet, mobil cihazlardan internetiniz olduğu sürece her yerden erişebilirsiniz. 2025 yılında da Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak diğer belediyelere örnek olacak şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.