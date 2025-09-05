Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025–2026 eğitim-öğretim yılına kapsamlı destek programlarıyla girerek öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemine kapsamlı hazırlıklarla girerek öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Eğitimin her kademesinde fırsat eşitliğini sağlamak, çocukların ve gençlerin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde birçok destek programı hayata geçirildi.

Bu kapsamda binlerce öğrenciye beslenme ve kırtasiye yardımı yapılırken, online eğitim aboneliği desteği de teknolojiye erişimi daha kolay hale getirecek. Öte yandan kız konukevi ve kreş hizmetleri sayesinde hem öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunuluyor hem de ailelerin yükü hafifletiliyor.

ÖĞRENCİLERE BESLENME DESTEĞİ KESİNTİSİZ ULAŞTIRILIYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği beslenme yardımı projesi ile hem ailelerin yükünü hafifletiyor hem de çocuklara umut oluyor. 2024 yılı Aralık ayında başlayan “Beslenme Desteği Programı” kapsamında kent genelindeki ilkokullarda birinci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan sağlıklı beslenme çantaları 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi bitene kadar ailelere ulaştırıldı. Yeni eğitim-öğretim döneminde ise proje kapsamı genişletilerek 2. sınıf öğrencileri de beslenme desteğine dâhil edildi. Böylece çok daha fazla çocuğun sağlıklı beslenme imkânına kavuşması ve geleceğe daha güçlü adımlarla hazırlanması amaçlanıyor.

MİNİKLERİN OKUL HEYECANI KIRTASİYE DESTEĞİYLE BÜYÜTÜLÜYOR

Yeni eğitim-öğretim yılında ilkokula adım atacak çocuklar için hazırlanan kırtasiye ve çanta setleri, miniklerin ilk gün heyecanını daha da artıracak. Çanta, kalemlik, beslenme çantası, resim defteri, kuru boya, pastel boya, kalem, silgi, kalemtıraş, kırmızı kalem ve güzel yazı defterinden oluşan destek paketi ile çocuklara unutulmaz bir başlangıç sunulacak. Bu destek sayesinde ailelerin eğitim masrafları hafiflerken, Denizli Büyükşehir Belediyesi de hem öğrencilerin sevincine ortak olacak hem de eğitime verdiği katkıyı güçlendirecek.

ÇOCUKLARA GÜVENLİ VE MODERN EĞİTİM ORTAMI SUNULUYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında gerçekleştirdiği “Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri” projesiyle çalışan annelerin ve ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Karşıyaka, Aktepe, Kayıhan, Pelitlibağ, Karahasanlı ve Selçukbey mahallelerinde hizmete giren merkezler, yenilenen binalarıyla miniklere güvenli, modern ve çağdaş bir eğitim ortamı sunuyor. Çocukların sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen bu merkezler ailelerin en büyük ihtiyaçlarından birine kalıcı çözüm sağlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, mevcut merkezlerin yanı sıra yeni çocuk gelişim merkezlerini de hayata geçirerek daha çok öğrencinin bu imkândan faydalanmasını sağlıyor.

ZÜBEYDE HANIM KIZ KONUKEVİ YENİ DÖNEME HAZIR

Pamukkale Üniversitesi’ni kazanarak şehir dışından gelen kız öğrenciler için Zübeyde Hanım Kız Konukevi yeni dönem hazırlıklarını tamamladı. Kınıklı Mahallesi’nde yer alan konukevi, kampüse yürüme mesafesi, nezih çevresi ve sunduğu imkânlarla öğrenciler için cazip bir tercih oluyor. Uygun maliyetleriyle dikkat çeken modern tesis, 7/24 güvenlik sistemi sayesinde güvenli bir barınma ortamı sağlıyor. Aydınlık ve ferah odaları, balkonlu tasarımı ve etüt odalarıyla öğrencilerin hem huzurlu bir yaşam sürmesi hem de derslerine odaklanması destekleniyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİ DÖNEMİNE BAŞLIYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi, lise öğrencileri ve mezun gruplar için yeni dönemde YKS hazırlık kurslarını başlatıyor. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek derslerde öğrenciler, sınav sürecine güçlü bir şekilde hazırlanma imkânı buluyor. Akademik derslerin yanı sıra rehberlik hizmetleriyle de desteklenen program, gençlerin hem bilgi düzeyini artırmayı hem de motivasyonlarını yüksek tutmayı hedefliyor. Böylece Denizli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin üniversite yolculuklarında da yanlarında oluyor.

ÖĞRENCİLER ONLİNE EĞİTİM PLATFORMLARI İLE DESTEKLENECEK

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine online eğitim aboneliği desteği verecek. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun konu anlatımları, testler ve çözümlü soruların yer alacağı platforma bilgisayar, tablet veya cep telefonundan erişilebilecek. Öğrenciler bu sistem sayesinde derslerini pekiştirecek ve sınavlarına daha verimli hazırlanabilecek. Program, gençlerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmayı ve akademik başarıyı artırmayı hedefliyor.

DENİZLİ BİLİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ BİLİME TEŞVİK EDECEK

Denizli Bilim Merkezi, yeni dönemde de çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisini artıracak etkinliklere ev sahipliği yapacak. Modern atölyeler, deneysel uygulamalar ve interaktif sergiler sayesinde öğrenciler bilimi yaşayarak öğrenecek. Merkezde düzenlenecek eğitim programları, çocukların merak duygusunu geliştirecek, araştırma becerilerini güçlendirecek ve onları geleceğin bilim insanları olmaya teşvik edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu projelerle yalnızca eğitim dönemine değil, şehrin geleceğine yatırım yaptığını bir kez daha ortaya koyuyor.