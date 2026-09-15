Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği mahalle buluşmalarının yeni adresi Akgedik Mahallesi oldu.

Akgedik Mahallesi sakinleri, bölgede yaşanan altyapı, yol, temizlik ve sosyal alan eksikliklerini Başkan Dutlulu'ya aktardı. Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Dutlulu, ilgili belediye birimlerinin sorunları yerinde incelemesi ve çözüm üretmesi için talimat verdi.

Mahallede son dönemde Fen İşleri, Kent Estetiği ve MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda asfalt ve taş tamirleri, saha temizliği ve molozların kaldırılması gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

SU ALTYAPISINDA YENİLEME SÜRÜYOR

Akgedik'te yaşanan su kesintilerinin önemli nedenlerinden birinin altyapı sorunları olduğunu belirten Başkan Dutlulu, bölgedeki su borularının standartlarının incelendiğini ve altyapının yenilenmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Dutlulu, 1. ve 2. bölgelerde çalışmaların tamamlandığını, 3. bölgede ise sürecin devam ettiğini belirterek, TOKİ müteahhidinin kontrolünde bulunan ve henüz MASKİ'ye devredilmeyen bölümde yaşanan sorunlara da ekiplerin müdahale ettiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğun hangi kuruma ait olduğuna bakmadan vatandaşların mağduriyet yaşadığı her noktada destek verdiklerini vurgulayan Dutlulu, 'Bizim için Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi veya devletin herhangi bir kurumu fark etmez. Her sıkıntıda biz elimizi taşın altına koyarız' dedi.

'BURAYA GEREKLİ ÖZEN GÖSTERİLMEMİŞ'

Akgedik'in geçmiş yıllarda hizmet ve sosyal alanlar bakımından yeterli yatırımı alamadığını belirten Başkan Dutlulu, bölgenin yeni bir yerleşim alanı olarak planlandığını ancak süreç içerisinde önemli eksikliklerin ortaya çıktığını söyledi.

2027'DE SOSYAL ALAN YATIRIMLARI

Akgedik'teki sorunları temel hizmetler ve sosyal ihtiyaçlar olmak üzere iki başlıkta değerlendirdiklerini belirten Dutlulu, yol, temizlik ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü; sosyal alan eksikliklerinin giderilmesi için de Yunusemre Belediyesi ile ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile yaptıkları görüşmeler kapsamında Akgedik'e halı saha, pazar yeri, taziye evi ve düğün salonu kazandırılması konusunda mutabakata vardıklarını belirterek, bu yatırımların 2027 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Dutlulu, 'Büyükşehir olarak daha büyük projeleri, ilçe belediyelerimiz de orta ölçekli projeleri yapsın istiyoruz. Burada halı saha, pazar yeri, taziye evi ve düğün salonu ihtiyacı var. Projeleri Yunusemre Belediyemiz hazırlayacak, biz de ortak kullanım ve finansman konusunda destek olacağız. İnşallah 2027 yılı içerisinde bu alandaki eksiklikleri tamamlayacağız' dedi.

'HER SORUNUNUZLA KENDİ SORUNUM GİBİ İLGİLENECEĞİM'

Akgedik'in uzun yıllar yeterince ilgi görmediğini ifade eden Başkan Dutlulu, bundan sonraki süreçte bölgenin sorunlarının yakından takip edileceğini söyledi.

Dutlulu, 'Bir belediye başkanının her sorunu çözme şansı yoktur. Kimi sorun çözülür, kimisi çözülmez. Ancak ben her sorununuzla kendi sorunum gibi ilgileneceğime emin olabilirsiniz. Temel işlerimiz belli; yollarınız düzgün olacak, çöpleriniz toplanacak, sularınız akacak. Bunların yanında eksikliğini hissettiğiniz sosyal alanları ve sosyal projeleri de gerçekleştireceğiz. Artık Akgedik için yeni bir başlangıç yapalım. Sizler için, hizmet için buradayız' diye konuştu.

Dutlulu, vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine de değinerek, 'Eksikliklerimizi, iyi yaptıklarımızı ve kötü yaptıklarımızı sizlerden duymak istiyorum. Bunun için sahada olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.