MAN Yetkili Servisleri, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin ev sahipliğinde 2024 yılının ilk toplantısı için 24-26 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da bir araya geldiİSTANBUL (İGFA) - MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., 2024 yılı 1. Dönem Yetkili Servisler toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantıda, Yetkili Servis Değerlendirme ve Geliştirme programı kapsamında başarılı olan MAN Yetkili Servisleri, düzenlenen özel bir törenle ödüllerini aldı.

Üç farklı kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda B Tipi Yetkili Servisler kategorisinde İzmir Avos Yetkili Servisi, C Tipi Yetkili Servisler kategorisinde de Van- MAN Yetkili Servisi birinci oldu. MAN’ın yeni servisleri Meçikoğulları ve Metinler ise Müşteri Memnuniyeti kategorisinde birinciliği paylaştı.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, pazarı yeni ve zorlu bir dönemin beklediğini belirterek, şunları söyledi:

“Pazarın yüzde 25 büyüdüğü ve çok nadir olarak gerçekleşen yüksek talep sınırlı arz dönemini 2023 yılı ile beraber geride bıraktık. Bu genişleme dönemi sonrası beklenen zorlu pazar koşullarının hakim olacağı yeni bir döneme girmek üzereyiz. Gerek ithalatçı olarak bizler gerekse yetkili servislerimiz olarak sizler, hep birlikte bu yeni döneme hazırız. MAN olarak üstün nitelikli araçlarımızın yanında, özellikle rakiplerimizden ayrıştığımız yüksek hizmet kalitemizi de bu yeni dönemde daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Müşteri memnuniyeti odağıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızda kuşkusuz en büyük gücümüzü servislerimiz oluşturuyor. Nitekim servislerimizin büyük pay sahibi dört dörtlük hizmet anlayışımız ile bu yıl üst üste dördüncü kez ‘Market of the Year’ ödülünü Türkiye getirdik. Bu, çalışanlarımızın, servislerimizin, paydaşlarımızın özetle hepimizin ortak başarısıdır. Bu başarıda emeği olan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. MAN Ailesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte sektörde fark yaratmaya ve yeniliklerimizle öncülük etmeye devam edeceğiz.”

DEĞERLENDİRME PROGRAMINDA BAŞARILI OLAN SERVİSLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

MAN 2024 yılı 1. Dönem Yetkili Servisler Toplantısında, Servis Değerlendirme Geliştirme Programı denetimlerinin sonuçları da açıklandı. Müşteri memnuniyeti temelinde, 500’ü aşkın kriter üzerinden yapılan titiz değerlendirmenin sonucunda B ve C tipi servisler arasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Değerlendirmede, B Tipi Yetkili Servisler kategorisinde İzmir Avos Yetkili Servisi birinci sırayı alırken, MAN’ın Bursa servisi Mapar ikinci ve yine İzmir’den EGEMAN da üçüncü sırada yer aldı. C Tipi Yetkili Servisler kategorisinde de Van- MAN Yetkili Servisi birinci oldu.