Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Türk rock müziğinin efsane grubu maNga, Bolu tarihinin en kalabalık konserine imza attı.

BOLU (İGFA) - Karaçayır Meydanı'nda gerçekleşen konserde, çevre illerden otobüslerle gelen müzikseverlerin de katılımıyla yaklaşık 50 bin kişi meydanı doldurdu. Soğuk havaya rağmen coşku hiç dinmedi; binlerce kişi maNga'nın enerjisine eşlik ederek 29 Ekim gecesini unutulmaz bir kutlamaya dönüştürdü.

Grubun solisti Ferman Akgül, sahneden yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in birleştirici gücüne dikkat çekerek, 'Çivisi çıkmış bu dünyada birliğimize, Cumhuriyetimize, Atatürk'e her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız.Bunu da her düşünceye saygı duyarak, farklılıklarımıza sahip çıkarak yapmalıyız.Biriz bu gece!' dedi.

Bolu'da tarihi bir geceye imza atan Türk rock müziğinin efsane grubu maNga, sahnedeki performansıyla hem Cumhuriyet coşkusunu hem de müziğin birleştirici gücünü bir kez daha hatırlattı.