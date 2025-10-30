Bunlar da ilginizi çekebilir

Elif Buse Doğan, sahnesinde hem repertuvarındaki sevilen şarkılarla hem de Cumhuriyet coşkusunu yansıtan eserleri seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

TOKAT (igfa) - Türk müziğinin genç kuşaktaki en güçlü temsilcilerinden Elif Buse Doğan'ın Tokat Hıdırlık Meydanı'nda gerçekleştirdiği konserde, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla sanatçıya eşlik etti.

