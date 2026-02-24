Maltepe Belediyesi, Ramazan ayında İstanbul'un kutsal mekânlarına 'İnanç Rotaları' isimli geziler düzenlemeye başladı. Maltepeliler her yıl binlerce turisti ağırlayan İstanbul'un tarihi ve manevi miraslarını rehber ve sağlık personeli eşliğinde ücretsiz ziyaret ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Program kapsamında Maltepeliler Eyüp Sultan'ın ebedi ikametgâhına ev sahipliği yapan, Eyüp ilçesindeki Eyüp Sultan Cami ve türbesini ziyaret ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

KUTSAL EMANETLER'İ ZİYARET ETTİLER

Daha sonra Fatih ilçesindeki Hırka-i Şerif Cami ziyaret edildi. Maltepeliler, Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karanî'ye hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'i yakından gördü. Program, Yûşa Peygamber'in kabrinin bulunduğuna inanılan Beykoz ilçesindeki Hz. Yûşa Cami ve Türbesi'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi. Programa katılan vatandaşlar, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'e ve Maltepe Belediyesi'ne teşekkür ettiler.