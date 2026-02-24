Bursa Osmangazi Belediyesi, Türk edebiyatının hafızasında derin izler bırakan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adını yaşatan köklü edebiyat yarışmasıyla bir kez daha yazının ve düşüncenin kapılarını aralıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin yıllardır devam ettirdiği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, kentin kültür sanat vizyonunun en güçlü yapı taşlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Şiirden öyküye, denemeden araştırma ve incelemeye uzanan geniş bir yelpazede üretimi teşvik eden bu uzun soluklu platform, genç kalemler için önemli bir çıkış kapısı olmayı sürdürüyor.

Aynı zamanda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın estetik anlayışını ve düşünsel mirasını yeni kuşaklara aktaran yarışma, edebiyatla düşünen bir toplumsal hafızanın da canlı tutulmasına katkı sağlıyor.

2026 yılı için makale dalında düzenlenecek yarışma, özellikle akademik ve edebi niteliği önceliklendiren metinleri odağına alıyor. Düşünen, sorgulayan, yazıyla fikirlerini derinleştirmek isteyen herkesin katılımına açık olan bu yılki yarışmanın jüri kadrosunda ise Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının saygın isimleri yer alıyor.

SON BAŞVURU 3 NİSAN 2026

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyat mirasını yaşatmak, genç ve yetenekli kalemlerin ortaya çıkmasına destek olmak için bu köklü geleneği sürdürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının hafızasında derin izler bırakmış bir isim. Onun adını yaşatmak ve edebiyatın gücünü gelecek kuşaklara aktarmak için bu köklü yarışmayı yıllardır düzenliyoruz. Edebiyat, yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda düşünmenin ve hayal kurmanın yolu. Bu bilinçle, edebiyatla yolu kesişen herkesi yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Başvurular 3 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.