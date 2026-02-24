Her Ramazan olduğu gibi bu yıl da geleneğini bozmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan'da orucunu her gün farklı bir ilçede açarak hemşehrileriyle iftar yapıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Her gün farklı bir ilçede iftar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dursunbeyli hemşerileriyle orucunu açtı.

Büyükşehir Belediyesinin Kapalı Pazar Yeri'nde kurduğu binlerce kişilik iftar sofrasında hemşehrileriyle aynı ekmeği bölüşen Akın, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir noktada vatandaşlarla bir araya geleceğini söyledi.

İftar programına Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla paylaşmaya devam eden Akın, iftar öncesi esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İftar programına katılan herkesi tek tek selamlayan Akın, Ramazan'ın huzur, sağlık ve kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulundu. İftar sonrası Dursunbey OnOn kafeyi ziyaret eden Akın, kahve yapıp ikramda bulundu. Dursunbeylilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Akın, bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken kendisine iletilen talepleri de tek tek not aldı.

Akın, Dursunbey ziyaretleri kapsamında CHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Kemal Aydınöz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Akın, daha sonra Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Tahtalı ve Dursunbey Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Dayı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

'Esnaf olmadan eşraf olmaz' anlayışıyla büyüdüğünü belirten Akın, esnafların işini kolaylaştıracak kararlar almaya gayret gösterdiklerini söyledi. Balıkesir İtfaiyesi Dursunbey Grup Amirliğini de ziyaret eden Akın, telsizle anons geçerek itfaiye erlerinin mübarek Ramazan ayını kutladı.