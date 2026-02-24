Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sağlıklı ve kaliteli pek çok ürün ve et çeşitlerinin bulunduğu Başkent Marketler ile hem üreticiyi hem de tüketiciyi desteklemeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Başkent Marketler ve Mobil Marketler aracılığı ile Ramazan ayı boyunca Başkentin dört bir tarafına et ürünleri satışı ulaştırmayı sürdürüyor.

Ramazan kapsamında sadece 4 günlük sürede toplam 15 bin 122 kilogram et satışı gerçekleştirildi.

ANKARA'NIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTIRILIYOR

GİMAT, Batıkent, Sıhhiye, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut, Mamak, Şafaktepe, Ulus Hali Başkent Market şubeleri ile Gökkuşağı Fabrika Satış Mağazası ile 3 Başkent Mobil Market'te yerli üreticilerden temin edilen yüzde yüz yerli et ürünlerinin satışı 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Cebeci Dörtyol, Turkuaz TOKİ ve Gölbaşı'nda satışlarına devam eden Başkent Mobil Marketler ise 25 Şubat Çarşamaba günü Elmadağ ilçe merkezi, Hasanoğlan ve Güvenpark'ta, 26 Şubat Perşembe günü Kalecik, Çubuk ve Altındağ Hüseyingazi Mahallesi'nde, 27 Şubat Cuma günü de Akyurt, Pursaklar ve Altındağ Hüseyingazi Mahallesi'nde olacak. Mobil Marketlerin satış gerçekleştirecekleri noktalar sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.