Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Kültür Sanat takvimi müzikseverleri huzurlu bir akşamla buluşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ramazan Kültür Sanat takvimi tasavvuf musikisinin önemli temsilcilerinden Mehmet Kemiksiz'in dinletisiyle devam etti. Enderun Hafızlar Topluluğu eşliğinde sahne alan sanatçı seslendirdiği ilahilerle Ramazan ayının maneviyatını Sakaryalı müzikseverlere hissettirdi.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen dinleti programında Enderun Hafızlar Topluluğu eşliğindesanatçı Mehmet Kemiksiz sahne aldı. Tasavvuf musikisinin önemli temsilcilerinden olan Kemiksiz, seslendirdiği ilahilerle Ramazan ayının maneviyatını Sakaryalı müzikseverlere bir kez daha hissettirdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği dinleti programında tasavvuf musikisinin huzur veren nağmeleri dinleyicilerin alkışları ve zaman zaman eşlikleriyle karşılık buldu. Program sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, günün anısına sanatçı Mehmet Kemiksiz'e hediye takdim etti.