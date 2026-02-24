Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin izcilik çalışmaları kapsamında farklı dönemlerden izciler, Gençlik Kampı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kaynaşma kampında bir araya geldi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı Eğitim Merkezi, 7.dönem eğitimlerini tamamlayan izciler ile önceki dönem izcilerin buluştuğu kampa ev sahipliği yaptı.

Hem kaynaşma hem de uygulamalı eğitimlerin verildiği kampta, izciler teorik eğitimlerde öğrendikleri bilgileri doğal yaşamın içinde pratiğe dönüştürme fırsatı buldu.

Kamp kapsamında çadır kurma, düğüm teknikleri, barınma ve hayatta kalma eğitimleri gibi birçok başlıkta uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE İZCİLERİN GELİŞİMİ İZLENDİ

İzci Lideri Ata Nur Çelik, 2022 yılından bu yana farklı yaş kategorilerinde eğitim alan izcilerin de bu kampta yer aldığını belirterek toplam 57 izci ile kampa başladıklarını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Kulüp Önderi Ersoy Ünal ise kampın temel amacının geçmişten bugüne izcilerin gelişimini görmek olduğunu belirtti. Ünal, yaş gruplarına göre izcilik yapısına ilişkin bilgi vererek, 'Bizim bugünkü kampımızın amacı geçmişten bugüne kadar izcilerimizle ne kadar yol kat ettiğimizi görmek. 7-11 yaş grubumuz yavrukurtlar, 11-15 yaş grubumuz oymaklar, 15-18 yaş grubumuz da ergin izcilerdir. Burada oymak düzeyinden aldığımız çocuklar şu anda ergin izci grubuna geldiler' dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN İZCİLİK FAALİYETLERİNE BÜYÜK ÖNEM

Yaklaşık 4 yıllık süreçte önemli bir ilerleme kaydettiklerini ifade eden Ünal, 'Çok güzel bir noktadayız. İzcilik aslında biraz da destek isteyen bir branştır. Türkiye'de maalesef bunu amatör kulüpler çok yapıyor. Antalya'da özellikle 2021 yılından sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle izcilik çok güzel bir şekilde kalkındı ve ileri boyuta geldi. Sayı olarak da çok yükseğiz. Buradan özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim' diye konuştu.

İZCİLERDEN DAYANIŞMA, ÇEVRE BİLİNCİ VE ÖZGÜVEN VURGUSU

Kampa katılan 7. dönem izcilerinden Berke Can İzmir, kampta öğrendikleri becerilerin yanı sıra dayanışma kültürünün de güçlendiğini belirterek, '7. dönem izcisiyim. Burada kamp kurmayı, çadır kurmayı öğreniyoruz. Ayrıca bizden yaşça küçük olan izcilerimize de her konuda yardım ediyoruz. İzcilik bana doğayı sevmeyi, hayvanları korumayı, küçüklerle dayanışmayı ve büyüklerimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyor' dedi.

YENİ İZCİLERİ GÖRMEKTEN MUTLUYUZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında başlattığı ilk dönem izcilerden Elif Naz İnci ise yeni izcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Belediyenin izcilik programına katılan ilk izcilerdenim. Burada olmaktan ve aramızda yeni izciler görmekten çok mutluyum. Yeni arkadaşlar edinmek bizim için çok güzel. Yeni izcilerimiz öğrenmeye çok açıklar, biz de onlara öğrendiklerimizi öğretmeye çalışıyoruz' diye konuştu.