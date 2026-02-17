Maltepe Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin meslek seçim sürecine ışık tutmak amacıyla 'Mesleki Tanıtım Günleri' programını hayata geçirdi. Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hem farklı meslek dallarını yakından tanıma hem de kariyer planlamalarına yön verecek bilgiler edinme fırsatı buldu.

Hayatın her alanında desteklediği gençler için çalışmalarına aralıksız devam eden Maltepe Belediyesi, 'Mesleki Tanıtım Günleri'nde alanında uzman isimleri, öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Program kapsamında çevre mühendisliği alanında Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Burcu Akdağ Uğur, diyetisyenlik alanında beslenme ve diyet uzmanı Ezgi Eskiköy ile sinema alanında yönetmen ve senarist Caner Kaldı öğrencilerle bir araya geldi. Uzman konuklar, kendi mesleklerinin eğitim süreçlerini, çalışma alanlarını ve sektördeki güncel gelişmeleri aktarırken gençlere, ilgi ve yeteneklerini doğru analiz ederek meslek tercihi yapmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

ÖĞRENCİLER TARAFINDAN İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

Özellikle çevre bilinci, sağlıklı yaşam ve yaratıcı endüstriler gibi güncel ve dinamik alanlara ilişkin paylaşımlar öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Katılımcılar, merak ettikleri soruları doğrudan uzmanlara yöneltme imkanı da buldu. Yoğun katılımla gerçekleşen Mesleki Tanıtım Günleri'nin önümüzdeki dönemde farklı meslek gruplarının katılımıyla sürdürüleceği belirtildi. Maltepe Belediyesi yetkilileri, gençlerin bilinçli kariyer planlaması yapmalarına destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.