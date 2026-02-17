İzmir Karabağlar Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan 73 camide detaylı temizlik yapılıyor.

İZMİR (İGFA) - Belediye ekipleri, program dahilinde camilerin halılarını süpürüp hijyenik hale getirirken; kapı ve camları özenle siliyor. Mihrap, minber ve kürsüler ile ayakkabılıklar da titizlikle temizleniyor. Çalışmalar, 5'er kişilik ekipler tarafından koordineli bir şekilde sürdürülüyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Ramazan ayı öncesinde yapılan temizlik çalışmalarının önemine dikkat çekerek, 'Karabağlar'daki vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet edebilmeleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Kınay, bu mübarek ayın Karabağlar'a ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.