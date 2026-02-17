Opera kökenli tenor ve Opera - Rock crossover sanatçısı Utku Güzelgül, yeni teklisi 'Ay Karanlık' ile dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

ADANA (İGFA) - Alternatif rock türündeki eser, Guzelgul Production etiketiyle 20 Şubat 2026 tarihinde saat 00.00'da tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Sözleri Adanalı gazeteci ve şair Mustafa Özke'ye ait olan 'Ay Karanlık', şiirden müziğe taşınan karanlık atmosferi ve dramatik anlatımıyla dikkat çekiyor. Güzelgül'ün opera eğitiminden gelen güçlü vokal yaklaşımı, modern rock düzenlemesiyle birleşerek parçaya farklı bir karakter kazandırıyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunu olan Utku Güzelgül, sahne çalışmalarını İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne bağlı Opera Stüdyosu bünyesinde sürdürdü. Şan eğitimini Prof. Güzin Gürel'den alan sanatçı, klasik opera disiplinini modern müzikle harmanlayarak üretimini opera-rock crossover çizgisinde devam ettiriyor.

'Ay Karanlık'ta ayrıca rap bölümüyle Berke Güzelgül de yer alıyor. Utku Güzelgül, bu çalışmasında rap öğeleriyle opera-rock tarzını bir araya getirerek kendine özgü crossover kimliğini daha da belirginleştiriyor.

Sanatçı, profesyonel müzik yolculuğuna 2018 yılında yayımladığı 'Hiç Sevmedim Ki' adlı ilk teklisiyle başladı. Güzelgül, daha önce de Mustafa Özke'nin kaleme aldığı 'Pusula' adlı şiiri 2022 yılında bestelemiş ve dijital platformlarda yayımlamıştı. Bu sanatsal iş birliği, 2026 yılında 'Ay Karanlık' ile yeni bir boyuta taşınıyor.