İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, Siteler Mahallesi 2. Liman Halk Plajı yanında hayata geçirdiği Güzmar Market ve Güzbel Port Cafe açılışlarını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplam 800 m² alanda hizmet verecek projeler, sosyal belediyecilik anlayışının öne çıkan örneklerinden biri olarak öne çıktı. Açılışa CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Altan İnanç, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'HİZMET HER TÜRLÜ TAKDİRİ HAK EDİYOR'

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, açılışta yaptığı konuşmada, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve ekibinin halk odaklı hizmet anlayışını övdü:

'Sayın Mustafa Günay ve ekibinin ortaya koyduğu çalışmalar her türlü takdiri hak ediyor. Kısa sürede, halkın hayatına doğrudan dokunan bu kadar çok hizmeti hayata geçirmek büyük bir emek ve kararlılığın göstergesidir. Belediye sadece altyapı değil, sosyal belediyecilik projeleriyle de vatandaşın yanında olmalıdır' dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN MÜJDE: SPOR ALANININ MÜLKİYETİ BELEDİYEYE DEVREDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Altan İnanç, açılışta Güzelbahçe'ye önemli bir müjde verdi: 'Spor salonu olarak kullanılan alanın üzerindeki arsanın mülkiyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Güzelbahçe Belediyesi'ne devredilmiştir. Bu karar ilçemize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, projelerin 23 aylık süre içinde seçim vaatleri doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti:

'Halkımızın talepleri doğrultusunda başlattığımız Güzmar projesi, dayanışma belediyeciliğinin en güçlü örneklerinden biri oldu. Market ve kafelerimizle vatandaşlarımıza kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunuyoruz. Çocuklarımız için anaokulu, üniversite öğrencilerimiz için etüt merkezi ve yalnız yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlarımız için dayanışma mutfağımızla sosyal belediyeciliği güçlendiriyoruz' dedi.