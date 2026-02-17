İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda toplu ulaşımda kullanılan Engelli Kartı'nın adını 'Özel Kart' olarak değiştirdi. Düzenlenecek ücretsiz kartlarda 'Engelli' ibaresi yerine 'Özel' ibaresi yer alacak. Mevcut kart sahipleri ise talep etmeleri hâlinde kartlarını yenileyebilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hemşehri İletişim Merkezi'ne (HİM) vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda engelli ulaşım kartının isminde değişikliğe gitti. Özellikle çocuk kullanıcıların ücretsiz engelli ulaşım kartlarını kullanırken çekingenlik yaşadıklarının ifade edilmesi üzerine, İzmirim Kart üzerinde yer alan 'Engelli' ibaresinin 'Özel' olarak değiştirilmesine karar verildi. Bundan sonraki süreçte İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından düzenlenecek ücretsiz engelli ulaşım kartlarının üzerinde 'Özel' ibaresi yer alacak. Mevcut kart sahipleri ise talep etmeleri hâlinde kartlarını yenileyebilecek. Yenileme işlemi nedeniyle oluşacak kart bedeli başvuru sahibi tarafından ödeniyor.

FOTOĞRAFLI KİMLİK BELGESİNİN İBRAZI ZORUNLU

Sağlık Kurulu Raporu ile yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşları ile yüzde 50 ve üzeri ağır engelli olduğunu belgeleyen kişiler; kendileri ve birden fazla olmamak kaydıyla birlikte seyahat edecekleri refakatçileriyle belediyeye bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Başvurular, tüm Kart Başvuru Merkezleri'ne şahsen yapılıyor. Başvuru sırasında fotoğraflı kimlik belgesinin ibrazı zorunlu tutuluyor. Ayrıca nüfus cüzdanının aslı, son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen güncel engelli kimlik kartının ibraz edilmesi gerekiyor. Belge ile doğrulama zorunluluğu bulunduğundan, 'Özel' kartların dijital versiyonu hâlihazırda oluşturulamıyor.

Vatandaşlar, detaylı bilgiye https://www.izmirimkart.com.tr/ulasim-kartlari/ucretsiz-refakatci adresinden ulaşabiliyor.