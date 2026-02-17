Gölcük Belediyesi, Şubat ayında düzenlediği birbirinden eğlenceli çocuk tiyatrosu etkinlikleriyle minik sanatseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında sahnelenen birbirinden renkli tiyatro oyunları, çocuklara hem eğlence hem de eğitici bilgiler sunuyor. Çocukların kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen tiyatro gösterimleri tüm hızıyla sürüyor. Şubat ayı programı kapsamında sahne alan oyunlar, ilçe genelinde yoğun bir ilgiyle karşılandı.

SAHNE IŞIKLARI ÇOCUKLAR İÇİN YANIYOR

Şubatı ayı başından bu güne kadar sahnelenen 'Balık Hastanesi', 'Gizemli Yolculuk' ve 'Tosbik'in Hikayesi' adlı oyunlar, salonları dolduran yüzlerce çocuktan tam not aldı. 'Yok Daha Neler' adlı iki perdelik komedi oyununda ise aileler keyifli bir şekilde zaman geçirdiler. Kavaklı Kongre Sarayı ve Değirmendere Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı gösterimlerde, minik izleyiciler tiyatro sanatıyla tanışmanın heyecanını yaşadı.

İnteraktif bir kurguyla sergilenen oyunlarda çocuklar sadece izleyici kalmayıp, zaman zaman sahnedeki hikâyeye de dahil oldular. Eğlenceli dakikaların yanı sıra dostluk, çevre bilinci ve yardımlaşma gibi önemli temaların işlendiği oyunlar aracılığıyla çocuklara faydalı bilgiler aktarıldı.

Gölcüklü aileler; çocuklara tiyatro sevgisini aşılamak ve onlara sosyal bir alan oluşturma hedefiyle düzenlenen; kültür ve sanat etkinlikleri için Gölcük Belediyesi'ne teşekkür ettiler.