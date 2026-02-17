Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve dört gün boyunca kente caz müziğinin enerjisini taşıyan 'Nilüfer Genç Caz' konserleri, Evrencan Gündüz'ün sahne aldığı final gecesiyle sona erdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer'de dört gündür devam eden ve 15'ten fazla sanatçının sahne aldığı Nilüfer Genç Caz konserleri, yoğun katılımlı bir finalle tamamlandı.

Etkinliğin son gününde sahneye çıkan sevilen sanatçı Evrencan Gündüz ve grubu Uzaylılar, performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Nazım Hikmet Kültürevi önünde düzenlenen konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de vatandaşlarla birlikte izledi.

HEM KENDİ ŞARKILARINI HEM KLASİKLERİ SESLENDİRDİ

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Evrencan Gündüz; 'Sen Aşkımızdan', 'Oreo' ve 'Yeni Bir Şarkı' gibi sevilen eserlerini seslendirdi. Repertuvarında Türk ve dünya müziğinin klasiklerine de yer veren Gündüz; 'What A Wonderful World', 'Sunny', 'Anlıyorsun Değil Mi?', 'Burçak Tarlası' ve 'Gönül Salıncağı' gibi parçaları Nilüferliler için yorumladı. Sahne enerjisiyle dikkat çeken Gündüz, performansı sırasında sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı.

Gecenin en dikkat çekici kısımlarından biri ise Gündüz'ün genç hayranı Kamelya'yı sahneye davet etmesi oldu. Gündüz ve orkestrası, bir şarkıyı Kamelya sahnedeyken seslendirerek geceye renkli bir anı bıraktı.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR'DEN CAZ FESTİVALİ MÜJDESİ

Konserin sonunda sahneye gelerek Evrencan Gündüz'e günün anısına hediye takdim eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, etkinlik boyunca sahne alan sanatçılara ve ilgi gösteren seyircilere teşekkür etti.

Nilüfer'in kültür, sanat ve sporun başkenti olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, yaz aylarında kapsamlı bir Caz Festivali düzenlemek istediklerini belirtti. Festivali toplumun her kesimi için erişilebilir kılmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Bu sayede çok sayıda engelli vatandaşımız da konserleri rahatlıkla takip edebildi. Herkesin kendini iyi hissettiği bir Nilüfer yaratma sevdamız var. Özellikle kadınlar ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

BAŞKAN İÇİN ÖZEL ŞARKI

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözüne atıfta bulunan Başkan Şadi Özdemir, Nilüferlileri güçlü sanatçılarla buluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Şadi Özdemir'in konuşmasının ardından Evrencan Gündüz, Ajda Pekkan'ın unutulmaz eseri 'Bir Günah Gibi' şarkısını Başkan Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir için seslendirdi.