Maltepe Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde öğrenci ve velilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya devam ediyor. Uzman rehberler eşliğinde verilen danışmanlık hizmetiyle öğrencilerin geleceklerine yön verecek tercih sürecini daha bilinçli şekilde tamamlamaları hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerini sürdürürken, LGS tercih döneminde de öğrencilerin geleceklerine doğru adımlarla yön verebilmeleri için rehberlik hizmeti de sunmaya başladı. Bu kapsamda Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, LGS tercih döneminde öğrencilerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. Alanında uzman rehber öğretmenlerin görev aldığı danışmanlık hizmeti, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmeye başlandı. Tercih desteği ayın 24'üne kadar devam edecek.

Tercih sürecinde öğrencilere ilgi alanları, başarı sıralamaları ve hedefleri doğrultusunda rehberlik edilecek hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin önceden randevu alması gerekiyor. Randevu oluşturmak isteyenler, (0216) 208 96 98 numaralı telefonu arayarak 3 dahili hattı üzerinden danışmanlık hizmeti için başvuruda bulunabilecek.