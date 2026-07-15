İzmit Belediyesi, son haftalarda peş peşe hayata geçirdiği projeler ve açılışlarla kentin sosyal ve kültürel yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Belediyenin üçüncü kütüphanesi olan Yahya Kaptan Kütüphanesi de düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunacak yeni bir yatırımı daha İzmitlilerle buluşturdu. Son dönemde peş peşe hizmete açtığı yatırımlarla dikkat çeken İzmit Belediyesi, Kır Düğün Salonu ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin ardından Yahya Kaptan Kütüphanesi'ni de düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sundu. Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi No:27 adresinde hizmet verecek olan Yahya Kaptan Kütüphanesi, Çetin Emeç Kütüphanesi ve Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'nin ardından İzmit Belediyesinin üçüncü kütüphanesi olarak kentteki yerini aldı.

YOĞUN KATILIM

Programın ev sahipliğini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yaparken açılışa CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Kamil Şirin, Emek Partisi İl Başkanı İlhami Şahbaz, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Uçar, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, CHP Kandıra İlçe Başkanı Gürcan Yalçıntuğ, Genel-İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaeli Jimnastik Kulübü öğrencileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

BAŞKAN HÜRRİYET: 'KÜTÜPHANELERİ YAŞAM ALANI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Başkan Hürriyet, 'Bugün kentimizin eğitim ve kültür yaşamına değer katacak çok özel bir mekânı daha İzmit'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kütüphaneleri kitapların sıralandığı sessiz mekânlar olarak görmedik. Kütüphaneleri; çocukların hayal kurduğu, gençlerin geleceğine hazırlandığı, öğrencilerin güvenle ders çalıştığı, vatandaşların bilgiye ulaştığı ve sosyalleştiği yaşam alanları olarak ele aldık.

'KENDİ ÖZ GÜCÜMÜZLE HAYATA GEÇİRDİK'

Bu anlayışla önce Yunus Emre Kültür Merkezimizde bulunan Çetin Emeç Kütüphanemizi kentimizin hizmetine sunduk. Bu iki kütüphane her gün halkımız tarafından çok yoğun kullanılıyor. Ve bir kütüphane daha açılması için o kadar talep aldık ki. Vatandaşın buna ihtiyacı var diyerek bu atıl alan için harekete geçtik. Bir bölümü jimnastik ekibi tarafından kullanılıyordu. Yahya Kaptan kıymetli bir mahalle ve burada erişilebilir bir kütüphane açmak istedik. Ekiplerimizle oturup çalıştık. Kendi öz gücümüzle, ekiplerimizin işçiliğiyle burayı yeniden hayat bulan bir mekân haline getirdik.

'BİLGİYE RAHAT ULAŞIM'

Bugün de bu kütüphane ağımıza üçüncü önemli halkayı ekliyoruz. Yahya Kaptan Kütüphanemizle eğitim ve kültür hizmetlerimizi mahallelere taşıyor, vatandaşlarımızın nitelikli çalışma alanlarına daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 380 metrekare kullanım alanına sahip merkezimizde 3 ayrı kütüphane alanı, 2 etüt merkezi, çok amaçlı salon, danışma bölümü ve ofis alanları bulunuyor. Burada öğrencilerimiz derslerini çalışabilecek, araştırmalarını yapabilecek ve sınavlarına hazırlanabilecek. Çocuklarımız kitaplarla tanışacak, gençlerimiz kendilerini geliştirecek, her yaştan vatandaşımız bilgiye rahatlıkla ulaşabilecek.

'AÇILIŞLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Yahya Kaptan Kütüphanemizi klasik bir ödünç kitap sistemiyle çalışan kütüphane anlayışının ötesinde, araştırma, çalışma ve dijital bilgiye erişim merkezi olarak tasarladık. Kullanıcılarımız burada 30 bin 679 e-kitaptan oluşan geniş dijital kaynağa erişebilecek. Tabii burasıyla sınırlı kalmayacak. Sonrasında da kütüphanelerimizi, sosyal yaşam alanlarımızı ve sosyal tesislerimizi her geçen gün artırmaya devam edeceğiz. Açılışlarımızla, yeni hizmet alanlarımızla insanlara dokunmayı sürdürüyoruz. Açılışlarımız yaz boyunca aynen devam edecek. Bu sene yeni başlayacağımız projelerimiz de olacak. İnşallah onların da açılışlarını önümüzdeki yıllarda yapacağız.

'KENTİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Emeği geçen Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kentsel Dönüşüm, Bilgi İşlem, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Kültür ve Sosyal İşler müdürlükleri başta olmak üzere özveriyle çalışan bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Değerli muhtarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Yahya Kaptan Kütüphanemiz mahallemize, kentimize ve tüm İzmitlilere hayırlı ve uğurlu olsun.' dedi.