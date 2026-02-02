Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen '2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası' için Konya'da bulunan Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Casa'yı Konya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

'KONYA SON DÖNEMDE ÇOK ÖNEMLİ SPOR ORGANİZASYONLARI YAPIYOR'

Organizasyondaki desteklerinden dolayı Casa'ya teşekkür eden Başkan Altay, 'Konya son dönemde çok önemli spor organizasyonları yapıyor. 2022 yılında 55 İslam ülkesinin katıldığı bir İslami Dayanışma Oyunları gerçekleştirdik. Bu kapsamda yapılan tesislerde yeni organizasyonlar yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında 'Dünya Spor Başkenti' seçilmiştik. Bu yıl da '2026 Avrupa Bisiklet Başkenti' seçildik. Aynı zamanda 2026 yılında da İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 'Gençlik Şehri' seçildik. Bu kapsamda birçok etkinlik ve organizasyon yapmaya da devam ediyoruz' diye konuştu.

Bisikletin Konya için çok önemli bir geçmişe sahip olduğunu ve bisikletin yaygın bir şekilde kullanılması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Altay, '680 kilometre bisiklet yolu yapılmış durumda. Özellikle çocukların bisiklet kullanımına teşvik etmek adına bugüne kadar 100 binden fazla bisikleti çocuklarımıza hediye ettik. Ayrıca çocukların okula bisikletle gitmeleri için emniyet ve zabıta teşkilatımızla çalışmalar yürütüyoruz. Bisiklet tramvayımız insanlarımızın bisikletle toplu ulaşımı kullanması için teşvik ediyor. Yaptığımız çalışmalarla toplu ulaşımda da insanların bisiklet kullanmasını arzu ediyoruz. Akıllı bisikletlerimiz, paylaşımlı bisikletlerimiz de şehirde mevcut. Ayrıca Büyükşehir Belediyesispor kulübümüz de bisiklet sporuna sporcu yetiştirmek için çaba sarf ediyor. Bu tür şampiyonalar şehirde spora ve bisiklete ilgiyi artırıyor. Ayrıca Konya'nın görünürlüğüne ve marka değerine çok büyük katkı yapıyor. Canlı yayınlar, basın mensupları ve sizlerin gelmesi şehrimiz için çok önemli bir katkı' dedi.

Casa'ya Konya tarihi ve bugünkü konumu hakkında bilgi veren Başkan Altay, 'Federasyon Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Seçildiği günden itibaren Konya'da birlikte çok güzel organizasyonlar yaptık. Sizlere de tekrar Konya'mızda bu güzel organizasyonda bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ŞAMPİYONA HER GECE TÜM AVRUPA TARAFINDAN CANLI İZLENEBİLİYOR

Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa da Konya'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, 30'dan fazla ülkeden 310'dan fazla bisikletçinin yarıştığı '2026 UEC Elit Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın her gece canlı yayında tüm Avrupa tarafından izlenebildiğini söyledi.