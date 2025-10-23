Malezya, BlackBerry AtHoc ve BlackBerry SecuSUITE çözümleriyle mobil komuta-kontrol yapısını modernize ederek kurumlar arası koordinasyonda güvenli ses ve mesaj iletişimini sağlıyor.

ACCESS Newswire / KUALA LUMPUR, MALEZYA (İGFA) - BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB) bugün yaptığı açıklamada, Malezya'nın 2025 ASEAN Zirveleri kapsamında güvenli iletişimi sağlamak ve personeli korumak amacıyla BlackBerry® AtHoc® ve BlackBerry® SecuSUITE® çözümlerini uygulamaya aldığını duyurdu. Bu teknoloji, 2025 Mayıs ayında düzenlenen 46. ASEAN Zirvesi ve 26-28 Ekim tarihleri arasında Kuala Lumpur'da gerçekleştirilecek 47. ASEAN Zirvesi boyunca kullanılacak.

ASEAN Zirveleri, bölgedeki en büyük diplomatik organizasyonlardan biridir ve birden fazla kamu kurumundan binlerce personelin katılımıyla 500'den fazla toplantıyı kapsar. Etkinlik, Malezya Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, ASEAN Ana Lojistik Sekretaryası (SILA) tarafından organize edilmektedir. Zirveler; Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'dan devlet başkanlarını, bakanları ve üst düzey yetkilileri bir araya getirir.



Fotoğraf: Malezya Dışişleri Bakanlığı.

46. ASEAN Zirvesindeki başarılı uygulamaların ardından SILA, BlackBerry'nin güvenli iletişim platformunu genişleterek hem operasyon merkezinde hem de saha operasyonlarında komuta-kontrol süreçlerini koruma altına aldı. Sinyal istihbaratı teknolojilerinin kötü niyetli aktörler tarafından erişilebilir hale geldiği günümüzde, mobil iletişimin güvenliği her zamankinden daha kritik hale geldi.

BlackBerry AtHoc, güvenli acil durum bildirimleriyle olay yönetimi araçlarını birleştirerek kurumlar arası mobil koordinasyonu gerçek zamanlı hale getirir.

BlackBerry SecuSUITE ise NATO sertifikalı, askeri düzeyde güvenli ses ve mesaj çözümüdür; mobil iletişimdeki hassas konuşmaları dinlemeye ve siber casusluğa karşı korur.



Fotoğraf: Malezya Dışişleri Bakanlığı.

SILA Başkanı Sayın Raja Saifful Ridzuwan Raja Kamaruddin, : 'Kurumlar arası iletişimimizin yaklaşık %80'i güvenli hâle getirildi — bu iletişimin bir kısmı doğrudan devlet başkanları ve yetkililerin güvenliğiyle bağlantılı. BlackBerry bize, hem şifrelenmiş hem de açık iletişimi birleştiren bir platform sundu; bu sayede hassas bilgileri korurken koordinasyonu da güçlendirdik' dedi.

BlackBerry CEO'su John Giamatteo, 'Malezya, 2025'te ASEAN Dönem Başkanlığı kapsamında egemen devlet düzeyinde güvenli iletişimi yeniden tanımlıyor. BlackBerry olarak SILA ve Malezya Hükûmeti'ne, insanları koruyan, hassas konuşmaları güvence altına alan ve karmaşık operasyonları gerçek zamanlı sürdürmeyi sağlayan ileri seviye, askeri düzeyde çözümler sunmaktan onur duyuyoruz' dedi.



Fotoğraf: Malezya Dışişleri Bakanlığı.

46. ASEAN Zirvesi boyuncaö 100 irtibat görevlisi (LO) BlackBerry AtHoc aracılığıyla güvenli, konum bazlı uyarılar göndererek koordinasyonu sağladı. Yaklaşan 47. Zirve için ise bu sayı 150'ye çıkarıldı. Tüm görevliler, iOS ve Android cihazlarında AtHoc ve SecuSUITE çözümlerini kullanacak. Bu esnek yapı, farklı delegasyonlarla güvenli iletişim kurulmasını sağlarken, cihaz sayısını azaltıyor ve uçtan uca şifreli ses ile mesaj iletişimini her yerden mümkün kılıyor.

BlackBerry AtHoc, mobil komuta-kontrol işleviyle, yetkililerin hareketleri izlemesine, güvenlik veya hava koşullarına hızlı yanıt vermesine ve Malezya Kraliyet Polisi (PDRM) gibi kurumlarla doğrulanmış güvenli bilgi üzerinden koordinasyon kurmasına olanak tanıyor.

'Beş dakikalık gecikme, 50 mesajın kaçırılması anlamına gelebilir.' diyen Raja Saifful, sözlerine şöyle devam etti:BlackBerry AtHoc kurumlar arası iletişimi sadeleştiriyor; SecuSUITE ise sesli talimatları dinlenmeye karşı şifreliyor. 47. ASEAN Zirvesi için her iki çözümü de genişletiyoruz; böylece güvenli, kesintisiz ve yüksek koordinasyonlu bir etkinlik gerçekleştireceğiz.'

Bu etkinlikte kullanılan teknoloji, 2018 ve 2025 yıllarındaki G7 Zirveleri ve bakanlar toplantılarında Kanada Hükûmeti'nin Global Affairs Canada çatısı altındaki Zirve Yönetim Ofisi tarafından kullanılan sistemlerle aynı düzeydedir. Bu da BlackBerry çözümlerinin operasyonel dayanıklılık ve kurumlar arası iş birliği konusunda küresel ölçekte referans haline geldiğini göstermektedir.

Ilgili videoya buradan ve blog sayfasina buradan ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için de BlackBerry.com ve @BlackBerry sayfalarını takip edebilirsiniz.

BlackBerry Hakkında

BlackBerry (NYSE:BB)(TSX:BB), dünya genelinde işletmelere ve hükûmetlere, etrafımızdaki dünyayı güçlendiren akıllı yazılım ve hizmetler sunar.

Waterloo, Ontario merkezli şirketin yüksek performanslı temel yazılımı, büyük otomotiv üreticilerinin ve endüstriyel devlerin güvenlik, emniyet ve güvenilirlikten ödün vermeden dönüştürücü uygulamalar geliştirmesine, yeni gelir modelleri oluşturmasına ve yenilikçi iş modelleri başlatmasına olanak tanır.

Güvenli iletişim alanındaki köklü geçmişiyle BlackBerry, mobil güvenlik, görev kritik iletişim ve kritik olay yönetimi için kapsamlı, son derece güvenli ve geniş sertifikasyonlu bir portföyle operasyonel dayanıklılık sağlar.

Ticari markalar: BLACKBERRY ve EMBLEM Design, BlackBerry Limited'in tescilli markalarıdır. Diğer tüm markalar sahiplerine ait olup Üçüncü tarafların ürün veya hizmetlerinden BlackBerry sorumlu değildir.

Fotoğrafların kaynagı ve kullanım Hakkı:

https://www.myasean2025.my/photos/

KAYNAK: BlackBerry