Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, organ bağışı sürecine ilişkin önemli bir kolaylığı duyurdu. Yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlar, artık e-Nabız ve e-Devlet sistemleri üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabilecek.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organ bağışı ile ilgili yönetmelikte yapılan değişiklik sayesinde sürecin dijital ortama taşındığını belirterek, 'Organ bağışı sürecini çok daha kolay hâle getirdik. Artık vatandaşlarımız hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı beyanında bulunabiliyor. Bugün bir adım atalım, yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım.' çağrısında bulundu.

6 ADIMDA ORGAN BAĞIŞI MÜMKÜN

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme videosunu da paylaşan Bakan Memişoğlu, vatandaşların sadece 6 adımda e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunabileceği belirterek, yeni sistem sayesinde sürecin daha hızlı, daha şeffaf, daha erişilebilir hâle getirildiğini kaydetti.

https://twitter.com/drmemisoglu/status/1980721084828733567

Paylaşımında, 'Her bağış yeni bir hayattır' mesajına yer veren Bakan Memişoğlu, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekti.

Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hasta olduğuna işaret eden Memişoğlu, toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, 'Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel' diyerek çağrısını yineledi ve tüm vatandaşları e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışına davet etti.