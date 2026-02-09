Hindistan'da düzenlenmekte olan Uluslararası Kick Boks Kupası'nda ülkemizi ve Malatya'yı başarıyla temsil eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu İshak Kocaman, büyük bir başarıya imza attı.

MALATYA (İGFA) - Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda sporcunun katılım sağladığı Uluslararası Kick Boks Kupası, üst düzey rekabetin yaşandığı, uluslararası federasyon takviminde önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.

Turnuva, hem sporcuların performanslarını uluslararası arenada sergilemesine imkân sunuyor hem de ülkeler arası sportif dostluğu pekiştiriyor.

Turnuvada mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından İshak Kocaman, 84 kilogram Kick Light branşında, zorlu rakiplerini geride bırakarak Altın Madalya kazanmayı başardı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına mindere çıkan İshak Kocaman, turnuva boyunca sergilediği disiplinli, mücadeleci ve teknik performansıyla dikkat çekti. Final müsabakasında rakibine üstünlük sağlayan Kocaman, altın madalyayı kazanarak Türk bayrağını gururla göndere çektirdi.

BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR

Hindistan'da düzenlenen turnuvada altın madalya kazanan İshak Kocaman'ı tebrik eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er; 'Hindistan'da devam eden Uluslararası Kick Boks Kupası'nda, 84 kg Kick Light branşında mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor'umuzun kıymetli sporcusu, değerli kardeşim İshak Kocaman, altın madalya kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Azmiyle, disipliniyle ve bayrağımızı zirveye taşıyan mücadelesiyle örnek olan İshak Kocaman kardeşimi; ailesini, hocalarını ve Malatya Büyükşehir Belediyespor'umuzun değerli yöneticilerini yürekten tebrik ediyorum.

Bizler, spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerle uluslararası alanda başarılar elde eden sporcular yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Spor Şehri yapmayı hedeflediğimiz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürdüğümüz Malatya'mızda yetişen sporcularımız nice başarılar nice altın madalyalar kazanacak. İshak Kocaman'ın bu önemli başarısı hem Malatya hem de ülke sporu adına büyük bir gurur kaynağı oldu' dedi.