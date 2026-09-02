İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı, 19-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Kültürpark'ta kitapseverlerle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenecek fuar; yayınevleri, sahaflar, yazarlar, şairler, sivil toplum kuruluşları ve kültür kurumlarını dokuz gün boyunca bir araya getirecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP, sonbaharda bir kez daha Kültürpark'ı kitap ve edebiyatın buluşma noktası yapacak. Farklı yayınevlerinden binlerce eserin yer alacağı fuarda söyleşiler, imza günleri, paneller ve her yaştan ziyaretçiye yönelik etkinlikler düzenlenecek. Kitapseverler bir yandan yeni çıkan kitapları keşfederken diğer yandan edebiyat ve düşünce dünyasından isimlerle buluşma fırsatı bulacak.

İZKİTAP'ın bu yılki onur konuğu psikolog, yazar ve akademisyen Gündüz Vassaf olacak. Psikoloji, eğitim, birey ve toplum ilişkileri, kent yaşamı, kültür ve bellek üzerine çalışmalarıyla tanınan Vassaf, fuar boyunca düzenlenecek söyleşi ve etkinliklerde okurlarıyla bir araya gelecek.

EDEBİYATTAN DÜŞÜNCEYE GENİŞ PROGRAM

İZKİTAP, kitap stantlarının yanı sıra zengin etkinlik programıyla da ziyaretçilerini ağırlayacak. Söyleşi, panel ve imza günlerinde edebiyat, düşünce, tarih, çocuk ve gençlik yayıncılığı başta olmak üzere farklı alanlar ele alınacak.

Yazarlar, şairler, karikatüristler ve yayıncılık dünyasının temsilcileriyle buluşma fırsatı yakalayacak ziyaretçiler, sevdikleri isimlerle bir araya gelirken yeni yayınevlerini ve kitapları da keşfedebilecek.

Dokuz gün boyunca Kültürpark'ın farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle fuar alanı gün boyunca hareketli bir kültür buluşmasına ev sahipliği yapacak. Kitap stantları ve etkinlik programıyla İZKİTAP, sonbaharda İzmir'in kültür-sanat takvimindeki önemli buluşmalardan biri olacak.

İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı, 19-27 Eylül tarihleri arasında her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Fuarın girişleri ücretsiz olacak. İmza günleri, söyleşiler ve diğer etkinliklerin programı ile fuara ilişkin ayrıntılar kitapizmir.com adresinden paylaşılacak.