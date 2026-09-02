Keşanlı gazeteci Sonay Can'ın, yayıneviyle yaşadığı sorunlar nedeniyle geciken 4. kitabı 'Geziler Geçti Ömürden', Ceren Yayıncılık aracılığıyla okurlarla buluştu. Editörlüğünü Yılmaz Özkaya'nın yaptığı kitap, ailece yapılan gezi anılarını içeriyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı gazeteci ve sürekli basın kartı sahibi Sonay Can'ın 4. Kitabı 'Geziler Geçti Ömürden' 9 aylık bir gecikmeyle okuyuculara ulaştı. Geçen yılın kasım ayı başında yazımı ve editör düzenlemesi tamamlanan kitap, basılması için bir yayın evine gönderildi. ISBN bedeli ve istenilen basım ücreti, yatırılmasına rağmen, iki ay kadar yayın evinden hiçbir dönüş alınamayan kitap için yasal süreç başlatıldı. Sözleşme iptali ihtarnamesiyle, kitabın telif haklarının tekrar kendisine geçmesini sağlayan Can, yeni bir yayınevi arayışına girdi.

Yapılan görüşmeler sonucu Edirne Ceren Yayıncılık ve Kitabevi tarafından hayata geçirilen 'Geziler Geçti Ömürden' geçtiğimiz günlerde okuyucularla buluştu. 2022 yılında, 'Avrupa Yolcusu ve Balkan Günlükleri' ile yayın hayatına merhaba diyen Sonay Can'ın, 2023'te, 'Ege ve Akdeniz Koylarında', ve 2024'te 'Saros Sevdalısı Bir Yıldız' adlı kitapları bulunuyor.

Her yıl bir kitap yazmak amacında oluğunu belirten Sonay Can, 2025 yılında yaşanan talihsizlik yüzünden, 'Geziler Geçti Ömürden'i bir yıl sonra da olsa yayımlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Can, bu yıl mecburen bir kitapla daha okurların karşısında olacağını kaydetti. Sonay Can 5. Kitabını da yazmaya başladığını ifade ederek, 'Can'lı Geziler adlı kitabında, torunu Can Öztürk'ün aralarına katılmasıyla, 4 nesil gezilerinin nasıl şekillendiğini dile getireceğinin altını çizdi. Diğer üç kitabında olduğu gibi, 'Geziler Geçti Ömürden' in editörlüğünü yine Yılmaz Özkaya yaptı. 295 sayfalık kitapta, Sonay Can'ın 3 nesil aile bireyleriyle gerçekleştirdikleri yurt içi ve yurt dışı gezi anılarından oluşuyor.

Sonay Can'ın 'Geziler Geçti Ömürden' adlı kitabı Ceren Yayıncılık ve Kitabevi, Hepsi Burada, Trendyol ve yazarın kendisinden temin edilebiliyor.