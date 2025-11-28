Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehir genelinde sürdürülen rutin denetimler kapsamında, daha önce yapılan denetimler sırasında eksiklik görülerek süre verilmesine rağmen mevzuata aykırı bir şekilde faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen iş yerlerine, geçici iş yeri kapatma cezası uyguladı.

BÜYÜKŞEHİR ZABITASINDAN KURALLARA UYMAYAN İŞ YERLERİNE KAPATMA CEZASI

MALATYA (İGFA) - Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, söz konusu iş yerlerinde ilgili yönetmelik ve ruhsatlandırma hükümlerine aykırı faaliyet yürütüldüğü, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte tarihi geçmiş gıda maddeleri bulunduğu belirlendi. Yapılan tespitler doğrultusunda iş yerleri hakkında tutanak tutuldu ve gerekli yasal süreç işletilerek, geçici kapatma kararı alındı.

'AMACIMIZ HALKIN SAĞLIKLI GIDA TÜKETMESİ'

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar, halk sağlığı, tüketici güvenliği ve şehir düzeninin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek şu açıklamaya yer verdi:

'Büyükşehir Belediyemiz Encümen kararı neticesinde 2 adet işyerini geçici ticaretten men ettik. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak Hazır Denetim Ekiplerimizle haftanın 7 günü denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Değerli hemşerilerimizin bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Ürünlerde yaşadıkları sıkıntıları Alo 174 veya 444 51 44 numaralı telefonlara bildirmelerini rica ediyoruz. Nasıl ki bir taraftan iş yerlerimiz ve evlerimiz yapılıp teslim ediliyorsa, bir taraftan da daha güzel, hijyenik ve sağlıklı ürünlere kavuşabilmek için denetimlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Şehrimizde tüm gıda ticareti yapan işletmelerimizin hassasiyetlerini bekliyoruz. Bizim gayemiz bir işyerini kapatarak onları ticaretten men etmek değil. Fakat yaptığımız denetimlerde uyarılarımıza uymayan firmalarla da maalesef bu durumlarla karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Ben inanıyorum ki bütün işletmelerimiz gereken hassasiyeti göstereceklerdir. Bizler de üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapacağız. İnşallah kapatma cezaları olmadan sağlıklı gıdalara hep beraber ulaşmış olacağız.'