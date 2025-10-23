Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Hürriyet Parkı'ndaki Vefa Konağı'nda yaşlılarla bir araya geldi. Sümer Park'ta yeni bir Vefa Konağı hazırlığında olduklarını belirten Başkan Er, sahaflar için de özel bir alan oluşturacaklarını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da Hürriyet Parkı içindeki Vefa Konağı'nda yaşlılarla bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Sami Er, sonrasında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

SÜMER PARK'TA VEFA KONAĞI YAPIYORUZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Hürriyet Parkı içindeki Vefa Konağı'nı ziyaret etti. Yaşlı vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Er, 'Malatya'da çok iş var. Malatya hamd olsun ayağa kalkıyor. Bütün depremzedelerin ev ve iş yerlerinin ihaleleri yapıldı.

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından sizlerle daha çok bir araya geleceğiz. Sümerpark Park alanında var olan bir yapımızı vefa konağına dönüştürüyoruz. Yaşlılarımızı seyahate götürelim' dedik, Şanlıurfa için bir seyahat planımız var' diye konuştu.

Yaşlı vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Er, 'Malatya'yı ayağa kaldıralım, daha sık bir araya geleceğiz. Sümer Parkı'na yaptığımız vefa konağını da açacağız' dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in Vefa Konağı ziyaretinde bulunan vatandaşlardan Aliseydi Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okudu.

'SAHAFLARI ÖNEMSİYORUM'

Vefa Konağı ziyaretinin ardından Vefa Konağı yanındaki sahaflarla bir araya gelen Başkan Er, sahaflar için bir çalışmalarının olduğunu, uygun bir alan oluşturulacağını kaydederek, 'Sahafları önemsemiyorum. Sahaflar bir kültürdür. Sahaflarla ilgili çalışıyoruz' dedi.