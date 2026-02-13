Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, '2026 Değerlendirme Toplantısı'nda ilçede hayata geçirilen hizmet, yatırım ve sosyal projeleri anlattı; kentsel dönüşümden sosyal belediyeciliğe, eğitimden spora kadar geniş bir vizyon ortaya koydu.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz '2026 Değerlendirme Toplantısı' düzenledi.

Yıldırım Belediyesi'nin hizmet, yatırım ve sosyal projelerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Başkan Yılmaz, 2026 vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmaların detaylarını paylaştı. Toplantıda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bugüne kadar ilçede hayata geçirilen çalışmaları tüm yönleriyle anlatarak hedeflerini ve yeni dönem projelerini detaylı şekilde paylaştı.

YILDIRIM'IN ZORLUKLARI VE 'YILDIRIM MODELİ'

Başkan Yılmaz konuşmasına, 'Bugüne kadar Yıldırım'da ne yaptık, neyi başardık diye soracak olursak:' sözleriyle başladı. Yıldırım'ın yüzölçümü itibariyle Bursa'nın yüzde biri olmasına rağmen nüfusunun yüzde 21'ini barındırdığını hatırlatan Yılmaz, kentleşme sorunları, sosyal donatı eksiklikleri ve çözülmesi gereken birçok başlıkla göreve talip olduklarını ifade etti. 'Yıldırım gibi zor bir yerde belediye başkanlığına talip olduk. Bugün hamdolsun ortaya koyduğumuz hizmet örnekleriyle, hızlı ve enerjik bir belediyecilik modeliyle mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim' dedi. Kentsel dönüşümden yeşil alanlara, kütüphanelerden spor tesislerine, sıfır atık çalışmalarından sosyal projelere kadar birçok alanda artık 'Yıldırım Modeli'nden söz edildiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin farklı belediyelerinin bu modeli konuşur hale geldiğini söyledi.

GÜÇLÜ LİDERLİK VE KENT YÖNETİŞİMİ

Bu noktaya nasıl gelindiğini anlatan Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden başlayan şehircilik vizyonuna dikkat çekerek, özellikle asrın felaketi sonrası 11 ilin yeniden ayağa kaldırılmasının güçlü bir örnek olduğunu dile getirdi. Erdoğan'ın liderliğinde Yıldırım'da da aynı anlayışla hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. Yerel yönetimlerde artık 'kent yönetişimi' kavramının öne çıktığını ifade eden Yılmaz, belediye başkanlarının yalnızca kamu yöneticisi değil, aynı zamanda kente yön veren bir lider olduğunu belirtti. 'Birlik ve beraberlik işin besmelesidir' diyerek yola çıktıklarını söyleyen Yılmaz; milletvekilleri, hükümet, kaymakamlık, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve tüm paydaşlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HEDEF: 30 BİN KONUT

Başkan Yılmaz, ilçede bugüne kadar 7 bin 500 konut üretildiğini, önümüzdeki süreçte 30 bin konut hedefine ulaşmayı planladıklarını açıkladı.

Tapu ve mülkiyet sorunlarının çözümü için 40 bin dosyanın ele alındığını, 19 bin civarında tapunun dağıtılacağını söyleyen Yılmaz, riskli alanlarda planlı yaşam uygulamalarının tamamlandığını aktararak, geniş yollar, sosyal donatı alanları, okul ve sağlık tesisleriyle modern yaşam alanlarının hayata geçirildiğini belirtti. Yılmaz ayrıca, dijital proje onay sistemi ve yapay zekâ destekli kent modeli sayesinde kaçak yapıların tespiti ve afet risklerinin azaltılması sağlandığını kaydetti.

RİSKLİ ALANLARDAN PLANLI YAŞAMA

Özgen döneminde riskli alan ilan edilen ve 7 mahalleyi kapsayan 5 milyon metrekarelik bölgede planlama ve imar uygulamalarının tamamlandığını aktaran Yılmaz, dar yollar ve depreme dayanıksız yapıların bulunduğu bölgenin artık geniş yolları, sosyal donatı alanları, okul ve sağlık alanlarıyla modern bir yaşam alanına dönüştüğünü ifade etti. Ankara Caddesi üzerinde Hacivat Deresi ile Gökdere arasında yer alan 13 mahallede de yeni imar planı çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, bu sürecin yıl ortasına kadar tamamlanacağını söyledi. Dijital proje onay sistemini Bursa'da ilk uygulayan belediye olduklarını hatırlatan Yılmaz, şimdi tüm kentin dijital ikiz modelinin oluşturulduğunu belirtti. Yapay zeka destekli sistem sayesinde kaçak yapıların tespit edilebileceğini, afet risklerine karşı önlem alınabileceğini ve belediyecilikte şeffaflığın artacağını ifade etti.

BAKANLIK DESTEĞİ VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle, Mevlana, Çınarönü, Mimar Sinan ve Yiğitler mahallelerinde dönüşüm projeleri tamamlandı; 12 noktada çalışmalar sürüyor. Yılmaz, belediyenin mali yapısının güçlendiğini ve 330 bin ton asfaltın ücretsiz olarak mahallelere kazandırıldığını söyledi.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında Aşık Yunus'un Bursa'daki kimliğinin ön plana çıkarıldığını, Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü ve Müsellim Köşkü gibi sivil mimari örneklerinin restore edildiğini aktardı.

EĞİTİM, KÜTÜPHANE VE GENÇLİK YATIRIMLARI

Kütüphanelerin ilk dönüşüm projeleri olduğunu belirten Yılmaz, 5 yetişkin ve 2 çocuk kütüphanesiyle 2 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştıklarını ve 95 bin üyeye eriştiklerini söyledi. Gençlik ve spor yatırımlarında 20'den fazla tesis kazandırıldığını belirten Yılmaz, 2025 yılında 86 bin 880 sporcunun bu tesislerden faydalandığını açıkladı. Kadın spor merkezlerinin sayısının artırıldığını ve gençlik merkezleriyle sosyal alanların ilçeye değer kattığını ifade etti.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VE ÇEVRECİ PROJELER

Sıfır atık projeleri kapsamında öğrencilere çelik matara dağıtıldığını, mama üretim merkezinde aylık 5 ton mama üretildiğini ve güneş enerji santraliyle belediyenin enerji ihtiyacının karşılanacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal belediyecilik alanında da önemli adımlar attıklarını söyledi. Sıcak yemek hizmeti, glütensiz gıda desteği, su faturası desteği, 10'un üzerinde aile sağlığı merkezi yatırımı ve afet risk azaltma planlarının hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz, deprem konteyneri uygulaması ve muhtarlara telsiz dağıtımı gibi çalışmaların da sürdüğünü dile getirdi.

Konuşmasını birlik ve beraberlik vurgusuyla tamamlayan Başkan Yılmaz, kentsel dönüşümden kültüre, spordan sosyal projelere kadar her alanda yatırımların kararlılıkla süreceğini söyledi.