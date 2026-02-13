Bornova Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen ve iyi yönetişimin en üst düzey göstergesi kabul edilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE)'nı kazandı.

İZMİR (İGFA) -Bornova Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen ve iyi yönetişimin en üst düzey göstergesi kabul edilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE)'nı kazandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ödülü Ankara'da düzenlenen törende, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı ve ELoGE Akreditasyon Platformu Başkanı Cecilia Dalman Eek'in elinden aldı.

2026 yılı sonuna kadar marka kullanım hakkı elde eden belediyeler arasında yer alan Bornova Belediyesi, böylece yönetim kapasitesini Avrupa standartlarında tescillemiş oldu.

Başkan Ömer Eşki, küresel ölçekte demokrasinin karşı karşıya olduğu tabloya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Sadece yerel yönetimlerde değil, maalesef günümüzde bütün dünyada evrensel demokrasi çok zor günler geçiriyor. Daha önce demokratikleşmenin öncüsü olan birçok ülkede totaliter ve güçlü lider kavramları çok hızlı bir şekilde ilerleme sağladı. Daha da sertleşen liderlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da kamunun güvenilirliğini azaltan en temel unsur. Her gün parlamenter sistemlerin güç kaybettiğini, barışa, hukukun üstünlüğüne inanan insanların güç kaybettiğini, tam tersine dünyayı daha barbarca yönetmek isteyen totaliter liderlerin, tek adamların daha da güçlendiği bir dünyayı bize sunuyor.'

ELoGE ödülünün özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Başkan Eşki, hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın, insan haklarına olan duyarlılığımızın tescillenmesini ve ülkemizde gitgide azalan Avrupa Birliği iddiasında bizim aslında ne kadar iddialı ve inançlı olduklarını gösterdiğini söyledi.