Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk bilim insanı ve fizik profesörü Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz'ün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulan Bağımsız Uluslararası Bilimsel Yapay Zeka Paneli'ne üye seçilmesini memnuniyetle karşıladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den bir bilim insanının uluslararası alanda yapay zekanın yönetişimi ve riskleri üzerine kurulacak BM panelinde yer almasını önemle vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz'ün seçiminin, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok taraflı platformlarda yapay zeka alanındaki çalışmalara verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Panelin, yapay zekanın potansiyeli, riskleri ve yönetişimi konularında bilimsel ve tarafsız değerlendirmeler yapacağı belirtilirken, Türkiye'nin uluslararası yapay zeka çalışmalarına kapsayıcı ve yenilikçi bir yaklaşım çerçevesinde katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

PROF. DR. MELAHAT BİLGE DEMİRKÖZ KİMDİR?

1980 İstanbul doğumlu olan İstanbul Amerikan Robert Lisesi 'nde okurken TÜBİTAK proje yarışmasında matematik dalında Türkiye'de verilen ilk ödülünü aldı.

Daha çok matematik ve müzikle ilgilenmesine,fizik derslerini sevmemesine rağmen 14 yaşında Cenevre'de katıldığı Avrupa Matematik Yarışması sonrası CERN'de yapılan gezide gördüklerinden çok etkilenmiştir.

Almanya'da bulunan Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde staj yapmıştır.

Doktorasına MIT'de başlamasına rağmen Columbia uzay mekiği kazası nedeniyle projesini tamamlayamamış ve Oxford Üniversitesi'ne başvurmuştur. Doktorasını İngiltere Enerji Bakanlığı'nın senede beş kişiye verdiği Dorothy Hodgkin bursunu alarak ATLAS deneyinde üç yılda tamamlamıştır