Keşan Belediyesi, Erikli Sahili'nde Maliye Hazinesi'ne ait taşınmazlar üzerindeki yapılar için 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında yıkım işlemlerine başlandığını duyurdu. Yapı kayıt belgelerinin iptal edildiği bildirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Belediyesi, mücavir alan sınırları içinde yer alan Erikli Sahili'ndeki Hazine arazilerinde bulunan yapılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu taşınmazların Maliye Hazinesi'ne ait olduğu ve üzerlerinde bulunan yapılar hakkında 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'na istinaden işlem tesis edildiği belirtildi. Bu kapsamda yıkım çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Bölgede faaliyet gösteren bazı işyerlerinin daha önce yapı kayıt belgesi aldığı; ancak Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen yazı ile bu belgelerin iptal edildiği bildirildi. Yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi üzerine, 775 Sayılı Kanun kapsamında başlatılan işlemlerin belediye tarafından uygulanmaya devam ettiği vurgulandı