Türk Hava Yolları, filosuna kattığı 500'üncü uçağını özel bir tasarımla gökyüzüne uğurladı. Uçağın gövdesine 100 bini aşkın çalışanın fotoğrafı işlendi. 500'üncü uçakla yaptığı uçuşla Türkiye Haritasına bu adımı logosunu çizerek gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Hava Yolları (THY), 500'üncü uçağını filosuna katarak tarihi bir kilometre taşını geride bıraktı. Şirket, bu anlamlı teslimatı yalnızca yeni bir uçak yatırımı olarak değil, '93 yıllık bir hayalin 500'üncü adımı' olarak tanımladı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bu özel başarının tüm çalışanlarla birlikte kutlandığı vurgulandı. Açıklamada, 100 bini aşkın çalışanın fotoğrafının 500'üncü uçağın üzerine 'nakış gibi işlendiği' ifade edildi.

Yalnızca yeni bir uçağı değil; 93 yıllık bir hayalin 500. adımını gökyüzüne uğurladık.



Bu büyük başarıyı hep birlikte kutlamak için, 100.000'i aşkın çalışma arkadaşımızın fotoğrafı 500. uçağımızın üzerine nakış gibi işlendi.



Her uçuşunda Türk bayrağını gururla gökyüzüne: pic.twitter.com/PWrnMW0IIq — Türk Hava Yolları (@TK_TR) February 13, 2026

Şirket, her uçuşunda Türk bayrağını gururla taşıyacak olan bu özel tasarım uçağın, '#TKAile' ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Paylaşımda, 'Gökyüzündeki yolculuğumuz, birlikte daha da yükseğe' mesajına yer verilerek, büyümenin ve küresel başarı hikâyesinin çalışanlarla birlikte sürdürüleceği vurgulandı.

Şirket, 500'üncü uçakla yaptığı uçuşla Türkiye Haritasına bu adımı logosunu çizerek gerçekleştirdi.