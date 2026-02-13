Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin üç ayrı gümrük kapısında düzenlediği operasyonlarda toplam 4 milyar 617 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ilaç ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucular imha edildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince Edirne, Mersin ve Ağrı'da gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ve kaçak ilaç ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasına göre operasyonlarda; 886 kilogram esrar, 440 bin adet uyuşturucu etken maddesi (pregabalin ve celecoxib) ve 200 kilogram metamfetamin yakalandı.

Ele geçirilen tüm uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirildi.

KAPIKULE'DE 886 KİLO ESRAR

Ticaret Bakanlığı'ndan aktarılan operasyonun detaylarına göre Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve transit olarak Gürcistan'a gideceği belirlenen bir TIR'da yapılan kontroller sonucu 886 kilogram esrar ele geçirildi.

MERSİN'DE 440 BİN ADET ETKEN MADDE

Mersin Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Hindistan'dan Türkiye'ye gelen bir konteynerde yapılan aramada, uyuşturucu etken maddesi içeren 440 bin adet pregabalin ve celecoxib cinsi ilaç yakalandı.

GÜRBULAK'TA 200 KİLO METAMFETAMİN

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise fırça cinsi eşyaların içine gizlenmiş 200 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarla ülke ekonomisine zarar veren, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri hedef alan yasa dışı faaliyetlere ağır darbe vurulduğu vurgulandı.