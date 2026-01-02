Sakarya Büyükşehir Belediyesitarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle adetaşehrin yeşil nefes alanları olan İl Ormanı ile Acarlar Longozu, yıl boyunca yoğun ilgi gördü. İki önemli destinasyon 2025'te toplam 605 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemeleriyle doğal kimliği güçlenen İl Ormanı ve Acarlar Longozu, 2025 yılında doğayla buluşmak isteyen 605 bin ziyaretçinin ortak adresi oldu.

Yürüyüş parkurları, dinlenme alanları ve spor aktivitelerine uygun yapısıyla Sakarya İl Ormanı, 2025 yılı boyunca 255 bin ziyaretçi ağırladı. Aileler, gençler ve sporla ilgilenen vatandaşlar tarafından dört mevsim tercih edilen alan, şehir merkezinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk adreslerinden biri oldu.

Türkiye'nin en büyük longoz ormanları arasında yer alan Acarlar Longozu, 350 bin ziyaretçiyle 2025'te de doğaseverlerin buluşma noktası olmayı sürdürdü. Nilüferleri, zengin su ekosistemi ve özgün doğal manzarasıyla dikkat çeken longoz; Sakaryalıların yanı sıra şehir dışından gelen misafirlerin de yoğun ilgisini çekti.