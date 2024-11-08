Malatya Büyükşehir Belediyesi, meslek edindirme çalışmalarına yeni bir halka ekleyerek Kernek Külliyesi’nde Kuaförlük Kursu açtı. Kursta, saç bakımından stil tasarımına kadar geniş bir yelpazede bilgi ve beceriler kazanılıyor.MALATYA (İGFA) - Kernek Külliyesi’nde açılan Kuaförlük Kursu’na katılan kursiyerler temel saç kesimi, şekillendirme teknikleri, boya ve bakım uygulamaları gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim alıyor.

Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilirken, katılımcılar hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazanıyor.

Kurs süresince büyükşehir belediyesinin sağladığı destek ve malzeme imkanları da kursiyerlerin eğitimlerini en verimli şekilde tamamlamalarına katkı sağlıyor.

Kursun sonunda başarılı olan kursiyerler de sertifika almaya hak kazanacaklar. Bu sertifika, kursiyerlerin iş hayatına adım atarken onları bir adım öne çıkaracak ve iş bulma imkanlarını da artıracaktır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kernek Külliyesi düzenlenen Kuaförlük Kursu’na katılan kursiyerler, verilen eğitimin kalitesinden ve eğitim ortamının profesyonelliğinden oldukça memnun olduklarını belirttiler. Kursiyerler, kuaförlük sektöründe çalışmayı hedefleyenler ve mesleki gelişim açısından çok değerli olduğunu belirttiler.

Kuaförlük Kursu eğitmeni Rukiye Gerçek de kendi adına ve kursiyerler adına Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

"Buraya gelen bütün kursiyerlerimizin kendine ait hayalleri ve hedefleri var" diyen eğitmen Gerçek, "Bu hedef ve hayalleri doğrultusunda en iyi şekilde, en iyi yerlere gelmeleri için kursumuzu sürdürüyoruz. Meslek edinmenin yaşı olmadığı için kadınlarımızın her yaşta meslek edinebileceklerini bilmeleri gerekiyor. Kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerinin en iyi örneklerinden birinin bu kurslar olduğunu düşünüyorum. Bütün Büyükşehir Belediye tesislerinde bu kurslar ücretsiz bir şekilde verilip, kadınların meslek sahibi olması sağlanıyor. Bu süreçte yanımızda olan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne sonsuz teşekkürler” diye konuştu.