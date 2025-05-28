Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Belediyecilik alanındaki çalışmalarına devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastası, glüten hassasiyeti olan ve glütenli ürünler tüketemeyen vatandaşlar için Glütensiz Kafe Projesi’ni hayata geçiriyor.

Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için glütensiz ekmek üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi İnönü Caddesi’ne (Sümerpark içerisi) Glütensiz Kafe inşa ediyor.

Glüten hassasiyetinden dolayı dışarıda yemek yiyemeyen vatandaşlara umut ışığı olan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği proje ile glüten hassasiyeti olan vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak. Öyle ki Glütensiz Kafe’de evden dışarı çıktığında beslenme endişesi yaşayan ve özel beslenme gereksinimi duyan vatandaşlar için gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri glütensiz ürünler imal edilecek.

Sanat Sokağı karşısında Sümerpark içerisinde inşa edilecek olan Glütensiz Kafenin toplam proje alanı 300 metrekare. 130 metrekaresi kafe alanı olarak tasarlanan projenin, 135 metrekaresi de açılır kapanır teras alanı olarak planlandı. Proje içerisinde kafeterya, mutfak, soğuk depo, kuru depo, bay-bayan engelli lavabo wc ile açılır kapanır teras oturma alanı bulunuyor.