Malatya Büyükşehir Belediyesi, evlilik danışmanlık hizmetleriyle toplumsal dayanışmayı ve bireysel gelişimi desteklemeye yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin titizlikle yürüttüğü evlilik öncesi danışmanlık programı, çiftler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu program kapsamında, çiftler birbirlerini daha iyi tanıma, etkili iletişim kurma ve olası sorunlarla başa çıkma konusunda rehberlik alıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni evlenecek çiftlere olduğu kadar evlilik sürecinde zorluk yaşayan bireylere de profesyonel destek sunarak aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve toplumsal huzuru artırmayı amaçlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin evlilik danışmanlığı programı hakkında bilgi veren Aile Danışmanı Sosyolog Elif Şengönül, “Evlilik öncesi danışmanlık hizmetimize Nikah Sarayı’nda başladık, şimdi ise Sümer Park’taki merkezimizde devam ediyoruz. Artık hizmetlerimizin geri dönüşlerini almaya başladık. Evlilikteki temel sorunların başında iletişim problemleri ve çatışmalar geliyor. Amacımız, çiftlerin karşılaştıkları sorunları birlikte aşmalarına ve sağlıklı, huzurlu bir evlilik sürdürmelerine katkı sağlamak. Bugüne kadar yaklaşık bin çifte ulaştık ve tüm çiftlerimizi merkezimize bekliyoruz. Kapımız her zaman açık” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin evlilik öncesi danışmanlık hizmetinden faydalanan Zehra ve Fethi Özköse çifti, aldıkları destekten çok memnun kaldıklarını belirterek, “Ağustos ayında evlendik. Nikâh başvurumuz sırasında bize bu hizmet önerildi. Danışmanımız evlilikte karşılaşabileceğimiz sorunlar ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda bilgi verdi. Evlilik öncesinde böyle bir eğitim almak gerçekten çok kıymetli. Evlilik yolunda bilinçli adımlar atmamıza yardımcı oldu. Tüm çiftlere bu hizmetten hem evlilik öncesinde hem de evlilik süresince faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.