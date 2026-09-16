TÜİK verilerine göre yıllık artış yüzde 1,7 olurken, en güçlü yükseliş ticaret-hizmet ve inşaatta görüldü. Sanayi cephesinde ise düşüş sürdü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı.

Geçen yılın Temmuz ayında 16 milyon 114 bin 128 olan ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında 16 milyon 393 bin 563 kişiye yükseldi.

SANAYİDE GERİLEME, HİZMETTE ARTIŞ

Alt sektörlere bakıldığında, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,5 azalarak 4 milyon 850 bin 893 oldu. Sanayideki düşüşte özellikle imalat sanayiindeki yüzde 1,7'lik gerileme dikkat çekti.

Buna karşılık, inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 3,5 artarak 2 milyon 71 bin 211'e, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,1 yükselerek 9 milyon 471 bin 459'a ulaştı.

AYLIK BAZDA DEĞİŞİM YOK

TÜİK verilerine göre, ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre değişmedi. Aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,1 düşüş, inşaatta değişim olmaması, ticaret-hizmette ise yüzde 0,1 artış kaydedildi.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA

Yıllık bazda alt sektörler içinde en dikkat çekici artışlardan biri ulaştırma ve depolama alanında yaşandı. Sektörde ücretli çalışan sayısı yüzde 5,3 artarak 1 milyon 351 bin 802'ye çıktı. Bunun yanında elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,1'lik artış görülürken; konaklama ve yiyecek hizmetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ile idari ve destek hizmet faaliyetlerinde de yükseliş kaydedildi.

Bu arada bilgi ve iletişim sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 1,1 azaldı.