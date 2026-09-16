Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine, metal ve otomotiv sektörlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek BTSO'nun 2030 Bursa Vizyonu kapsamında hayata geçirdiği ve yeni dönemde planladığı projeleri paylaştı. Bursa sanayisinin önde gelen isimlerinin ve sektör temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği buluşmada 600 kişilik salon tamamen dolarken, iş dünyasının ortaya koyduğu güçlü katılım ve projelere yönelik destek dikkati çekti.

BURSA (İGFA) - Sheraton Otel'de Bursa iş dünyasının üretim ve ihracattaki öncü sektörlerini aynı çatı altında buluşturan toplantıya; Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, Beyçelik Holding CEO'su Baran Çelik, Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, Şahince Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Şahin, TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Coşkunöz Havacılık Yönetim Kurulu Üyesi Aptullah Saner ve BTSO Makine Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday'ın yanı sıra makine, metal ve otomotiv sektörlerinden çok sayıda iş insanı katıldı.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NA BURSA'NIN GÜÇLÜ İMZASINI ATACAĞIZ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplantıda yaptığı konuşmada Bursa'nın üretim tecrübesini yeni nesil teknoloji, ölçek ekonomisi ve güçlü ticaret modelleriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. BTSO'nun 2030 Bursa Vizyonu'nu bu anlayışla şekillendirdiklerini belirten Başkan Burkay, 'Bursa, Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir ölçeğe sahip. Üretimde, ihracatta ve oluşturduğu katma değerde ülkemizin öncü şehirlerinden biriyiz. Böyle bir şehrin geleceğini bugünün şartlarına göre değil, önümüzdeki 10 yılları düşünerek planlamak zorundayız. Bizim hedefimiz Türkiye Yüzyılı'na Bursa'nın güçlü imzasını atmak.' dedi.

TEKNOSAB'DAN YENİ BİR EKOSİSTEME

TEKNOSAB'ın Bursa sanayisinde ölçek ekonomisine geçişin en önemli adımlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Burkay, şimdi bu altyapının etrafında çok daha kapsamlı bir ekonomik ekosistem oluşturduklarını kaydetti. KOBİ OSB, Organize Ticaret Bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi, Data Center, serbest bölge ve yeni nesil lojistik merkezlerinin bu vizyonun birbirini tamamlayan parçaları olduğunu belirten Burkay, Bursa'nın üretim gücünün teknoloji ve ticaret kabiliyetiyle birlikte büyümesi gerektiğini vurguladı. Başkan Burkay, 'TEKNOSAB'ı hayata geçirirken sanayimizin yeni bir ölçeğe geçmesini hedefledik. Şimdi KOBİ'lerimizi de modern, planlı ve rekabetçi üretim alanlarıyla buluşturacak yeni bir dönemi başlatıyoruz. Teknolojiden lojistiğe, üretimden ticarete kadar birbirini besleyen bir yapı kuruyoruz. Bursa'nın önümüzdeki dönemde üretim gücünü koruması yetmez. Teknoloji ve ticaret kapasitesini de çok daha üst seviyelere taşımamız gerekiyor.' diye konuştu.

'BU KENT İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

BTSO projelerinin sektörlerden gelen ihtiyaçlar ve ortak akılla şekillendiğine işaret eden Burkay, KOBİ'lerin planlı üretim alanlarına kavuşması için uzun yıllardır mücadele verdiklerini söyledi. KOBİ OSB sürecinin de bu kararlılığın sonucu olduğunu ifade eden Burkay, 'Üreticilerimizin bize 'planlı üretim alanları oluşturun' demesini beklemedik. Yıllardır ilgili kurumların kapısını çalarak Bursa'nın bu ihtiyacını anlattık. Çünkü iş dünyasının içinde olduğunuzda sanayicinin, KOBİ'nin, ihracatçının neye ihtiyaç duyduğunu biliyorsunuz. Bizim mücadelemiz bu şehrin üretimi, ticareti ve geleceği için.' ifadelerini kullandı. Bursa'nın geleceğini ilgilendiren projelerde bugünün şartlarıyla sınırlı bir bakış açısının yeterli olmayacağını vurgulayan İbrahim Burkay, 'Bugün yaşadığımız sıkıntılar elbette geçecek. Önemli olan şartlar değiştiğinde Bursa'nın hazır olmasıdır. TEKNOSAB'da bunu başardık. Şimdi aynı kararlılıkla KOBİ'lerimiz için, teknoloji yatırımlarımız için, ticaretimiz ve lojistik altyapımız için çalışıyoruz. Önümüzdeki 10-15 yılda büyümek isteyen firmalarımızın ihtiyaç duyacağı altyapıyı bugünden hazırlamak zorundayız.' dedi.

BTSO'nun klasik oda hizmetlerinin yanında Bursa ekonomisinin dönüşümüne yön veren projelere odaklandığını kaydeden Başkan Burkay, GUHEM, Bursa Business School, BUTEKOM ve TEKNOSAB gibi yatırımların bu yaklaşımın sonucu olduğunu söyledi. Burkay, 'Dünyadaki değişimi doğru okumak önemli ama yeterli değil. Okuduğunuz değişimi bir vizyona, vizyonu projeye, projeyi de yatırıma dönüştürmeniz gerekiyor. GUHEM'i, Bursa Business School'u, BUTEKOM'u, TEKNOSAB'ı bu anlayışla hayata geçirdik. Şimdi yapay zeka, dijital dönüşüm, veri ekonomisi ve yeni ticaret modellerinin şekillendirdiği döneme Bursa'yı hazırlıyoruz. Bu şehir için yapılması gereken ne varsa onun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.' diye konuştu.

SEKTÖRLERDEN VİZYONA GÜÇLÜ SAHİPLENME

Makine, metal ve otomotiv sektörlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada sektör temsilcileri de 2030 Bursa Vizyonu kapsamında planlanan projelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Toplantı boyunca projelere gösterilen ilgi ve iş dünyasının ortaya koyduğu güçlü sahiplenmenin kendileri açısından son derece kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Burkay, sektörlerin desteğinin Bursa'nın gelecek hedeflerine ulaşmasında en büyük güç olduğunu söyledi. Başkan Burkay, 'Bursa iş dünyasının bu vizyona inanması ve geleceğine sahip çıkması bizlere büyük bir güç veriyor. Biz de sektörlerimizden aldığımız bu güçle Bursa'mız için daha fazla çalışmaya, ülkemiz için daha fazla üretmeye devam edeceğiz. 2030 Bursa Vizyonumuza inanan, projelerimize destek veren tüm sektör temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum.' dedi.