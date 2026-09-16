Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 20 Ağustos-1 Eylül 2026 döneminde teslim edilen hububat, haşhaş kapsülü, tohum ve fındık ürünlerinin bedeli üretici hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - TMO, 2026 yılı ürün bedeli ödemelerinin sürdüğünü açıkladı. Buna göre, farklı ürün grupları için toplam 4 milyar 567 milyon TL üreticilerin banka hesaplarına aktarıldı.

HANGİ ÜRÜN İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

Açıklamada, 20-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında teslim edilen hububat ürünleri için 4 milyar 40 milyon TL, 26 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında teslim edilen haşhaş kapsülü ve tohumu için 288 milyon TL, 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında teslim edilen fındık için ise 239 milyon TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Ödeme yapılan üreticilerin SMS ile bilgilendirildiğini ve ödemelerin periyodik olarak devam edeceğini açıklayan TMO, üreticilere yapılan bu destek ödemeleri düzenli şekilde sürdürüleceğini duyurdu.