TÜİK'in bugün açıkladığı 2025 yılına ilişkin Sektör Bilançoları verilerine göre Türkiye'de 1 milyon 150 bin 191 firma arasında lider sektör toptan ve perakende ticaret olurken, aktif büyüklük ve net kârlılıkta imalat sanayisi öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Sektör Bilançoları verilerine göre, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bilanço ve gelir tabloları esas alınarak hazırlanan çalışmada sektörlerin finansal görünümü ortaya konuldu.

EN FAZLA FİRMA TİCARETTE

NACE Rev. 2.1 sınıflamasına göre derlenen verilere göre, 2025 yılında 1 milyon 150 bin 191 firmanın sektörlere dağılımında toptan ve perakende ticaret sektörü 356 bin 973 firmayla ilk sırada yer aldı. İmalat sektöründe ise toplam firma sayısı 185 bin 933 olarak kaydedildi.

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2025 yılında sektörlerin toplam aktif büyüklüğü 123 trilyon 970 milyar 539 milyon TL oldu. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamı 67 trilyon 229 milyar 429 milyon TL, öz kaynakların toplamı ise 56 trilyon 741 milyar 110 milyon TL olarak gerçekleşti. Aktif büyüklüğünde imalat sektörü 33 trilyon 54 milyar 231 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 25 trilyon 89 milyar 616 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret izledi.

Öz kaynaklarda da imalat sektörü 15 trilyon 425 milyar 939 milyon TL ile lider olurken, toptan ve perakende ticaret sektörü 8 trilyon 793 milyar 885 milyon TL, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 8 trilyon 446 milyar TL ile onu takip etti.

EN YÜKSEK NET KÂR İMALATTA

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net kârı 2 trilyon 237 milyar 612 milyon TL olarak hesaplandı. En yüksek net kârı 873 milyar 989 milyon TL ile imalat sektörü elde etti. Toptan ve perakende ticaret sektörü 676 milyar 724 milyon TL, inşaat sektörü ise 229 milyar 69 milyon TL net kâr açıkladı.

Bu arada ulaştırma ve depolama sektörü 107 milyar 223 milyon TL, gayrimenkul faaliyetleri sektörü ise 43 milyar 693 milyon TL net zarar ile yılı tamamladı.

Sektör Bilançoları kapsamındaki firmaların 2025 yılı toplam net satışları 107 trilyon 724 milyar 696 milyon TL, toplam faaliyet kârı ise 5 trilyon 571 milyar 364 milyon TL oldu.