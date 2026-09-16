Altınay Robot Teknolojileri ile imzalanan iş birliğiyle, araç muayene süreçlerinde yerli robotik sistemler geliştirilecek ve teknoloji zamanla yurt dışına da ihraç edilecek.

İSTANBUL (İGFA)- TURKA, araç muayenesinde yapay zekâ ve robotik teknolojilerini bir araya getirecek stratejik bir iş birliğine imza attı. Şirketin Altınay Robot Teknolojileri ile yaptığı anlaşmanın hedefi, Türkiye'de geliştirilecek ve test edilecek sistemin ilerleyen dönemde yurt dışına ihraç edilmesi olarak açıklandı.

ROBOTİK SİSTEMLER MUAYENE SÜREÇLERİNE ENTEGRE EDİLECEK

İş birliği kapsamında, araç muayene süreçlerinde kullanılacak robotik mekanizmaların tasarımı, sistem entegrasyonu, kontrol altyapısı ve sahaya uyarlanması Altınay tarafından gerçekleştirilecek.

Altınay Robot Grubu çatısı altındaki GRASS (Gelişmiş Robot ve Akıllı Sanayi Sistemleri) firması tarafından üretilecek endüstriyel robotlar; görüntüleme, sensör ve ölçüm teknolojileriyle entegre çalışarak özellikle araçlarda erişimi zor noktalarda fiziksel ölçüm ve kontrol operasyonlarını daha hızlı, standart ve tekrarlanabilir hale getirecek.

AR-GE VE TEST ÜSSÜ ARNAVUTKÖY'DE

Geliştirilecek teknoloji, TURKA'nın 81 ildeki operasyonuna ihtiyaca göre ölçeklenen bir mimariyle kademeli olarak yayılacak. İstanbul Arnavutköy'de faaliyete geçen TURKA Yeni Nesil Araç Muayene Örnek Merkezi ise sistemlerin geliştirilmesi ve sahaya uyarlanması için Ar-Ge ve test üssü olarak kullanılacak.

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, iş birliğinin stratejik önemine dikkat çekerek, Türkiye'yi araç muayene teknolojilerinde yalnızca teknoloji kullanan değil, aynı zamanda geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna taşımak istediklerini söyledi. Salman, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralınacak araç muayene sisteminde yerli ve milli teknolojiye büyük önem verdiklerini belirterek, Türkiye'de geliştirilip test edilen bir modelin dünyaya anlatılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Robotik sistemlerin, özellikle fiziksel ölçüm ve hassas kontrol gerektiren alanlarda kullanılacağını vurgulayan Salman, bu teknolojilerin teknisyenlerin karar kalitesini destekleyeceğini, ancak nihai sürecin her zaman mevzuat ve yetkili personel sorumluluğunda ilerleyeceğini kaydetti.

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise 30 yılı aşkın mühendislik birikimlerini GRASS platformuyla yeni bir boyuta taşıdıklarını belirtti. Altınay, sürücüsünden servo motoruna ve kontrol yazılımlarına kadar yerli olarak geliştirilen platformun, TURKA'nın yenilikçi araç muayene konseptiyle birleşerek sektörde küresel ölçekte ses getirecek stratejik bir dönem başlatacağını söyledi.

Kurulacak sistemin, milimetrik hassasiyet, yüksek tekrarlanabilirlik ve kesintisiz dijital veri akışı sağlayacağını belirten Altınay, hedeflerinin bu modeli uluslararası pazarlara ihraç edilen bir 'Türk Mühendisliği Referans Modeli' haline getirmek olduğunu ifade etti.

20 YILLIK YENİ DÖNEM 2027'DE BAŞLIYOR

TURKA, 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönemde Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini 20 yıl boyunca yürütecek.

Altınay Robot ile geliştirilecek teknolojinin de bu süreçte kademeli olarak genişletilmesi planlanıyor.