Avrupa Birliği'nin Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım Tüzüğü (ESPR) kapsamında uygulamaya koyduğu Dijital Ürün Pasaportu (DPP), Bursa'da ilk kez Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Tekstil Sektörü Çalışma Komitesi'nin düzenlediği 'DPP Gündemi-Bursa 2026 - Regülasyondan Uygulamaya' etkinliğinde konuşuldu.

BURSA (İGFA) - BUSİAD Evi'nde yoğun bir katılıma sahne olan etkinlik, BUSİAD Tekstil Sektörü Çalışma Komitesi, T.C. Ticaret Bakanlığı, Beyond Bar Code ve USB Certification paydaşlığında gerçekleştirildi.

Katılımcıları selamlayan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, BUSİAD'ın yapılanması hakkında bilgi verirken BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekstil Sektörü Çalışma Komitesi Sorumlusu Barış Mert ise son yıllarda dünya ticaretinde, sessiz fakat çok güçlü bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Barış Mert, 'Uzun yıllar rekabetin temel unsurları; maliyet, kalite ve termin performansıydı. Ancak bunlara yeni bir halka daha ekleniyor; şeffaflık' dedi. Mert, özellikle Avrupa pazarında; ürünün hangi hammaddeden üretildiği, hangi süreçlerden geçtiği, çevresel ve sosyal etkilerinin de sorgulandığını kaydetti. Mert, Bursa'nın yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu kaydederek, 'Bu nedenle bu tür gelişmeleri yalnızca takip eden değil, yön veren bir anlayışla ele almalıyız' dedi. Mert sözlerini şöyle tamamladı:

'ŞEFFAFLIK...'

'Geçmişte rekabet avantajımız üretim gücümüzdü. Sonra kalite ve hız geldi. Önümüzdeki dönemde bunlara veri ve izlenebilirlik de eklenecek. Gelecekte yalnızca ne ürettiğimiz değil, neyi ne kadar şeffaf şekilde ortaya koyabildiğimiz de önemli olacak. Bursa'nın bu dönüşümde de öncü rol üstleneceğine inanıyoruz.'

USB Certification CEO'su Nesrin Serin de, DPP gündeme geldiğinde sanayiciye bu işi anlatmak için bir yola çıktıklarını ve bunun ilk durağının Bursa olduğunu kaydetti.

Beyond Bar Code Suna Akbayır ise 'Ürün dediğimiz şey sadece etiketinden ya da barkodundan ibaret olmayacak onun ötesindeki bilgileri ve süreçleri de getirecek' dedi. Akbayır, AB'nin Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım Tüzüğü (ESPR) kapsamında uygulamaya koyduğu Dijital Ürün Pasaportu'nun (DPP) salt AB değil tüm dünya ile ticaret yapmak için önemli olacağını belirtti. DPP'nin bizim ekonomimiz açısından çok önemli olduğunu ihracatımızın yarıya yakınını AB'ye yaptığımızı hatırlatan Akbayır, batarya ile başlayan sürecin diğer sektörlerde de kendisini göstereceğini belirtti.

'PANİK YOK ANCAK...'

Akbayır, ürün pasaportunun sınırda karbon düzenlemesi ve yeni düzenlemelerle zorunlu olarak tüm sektörleri ilgilendireceğini de dile getirdi. Akbayır, DPP hakkında teknik bilgiler de verdiği konuşmasında, sektörler için tarihsel süreçleri aktardı ve bataryalar için test uygulamalarının başladığını da kaydetti. Akbayır, 'Panik yok ancak çalışmaya başlamak zorundasınız. Kirleten ve döngüsel sektörlerdeyseniz Dijital Ürün Pasaportu sizin gerçeğiniz olacak. Bu size rekabet avantajı da sağlayacaktır' ifadesini de kullandı.

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcısı Göksu Tülümen ise gümrük birliği kapsamında bugüne kadar bir AB üyesi ülke gibi AB pazarına giren Türkiye menşeli ürünlerin, yeni duruma uyum sağlanamaması durumunda bu haklardan faydalanamayacağını kaydetti.

'ZORUNDAYIZ...'

Dijital ürün pasaportunun aslında mevzuatta var olan hususların dijital olarak gösterilmesi olduğunu belirten Tülümen, 'Yeşil ve dijital dönüşümün kesişim noktasında, gelecekte AB'nin tüm bu mevzuatının izlenebilirliğini ve şeffaflığını temin eden bir buluş. Bunu yapmak zorundayız. Gelecekte bunu yapmayan firmalar geride kalacaklar' dedi. Tülümen, sistemin AB ve Ticaret Bakanlığı açısından gerçekleştirilen çalışmaları da aktarırken, firmalara mevzuatı beklemeden ürünleriyle ilgili verileri toplamaları konusunda da uyardı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüsamettin Çoban yönetiminde,'Regülasyondan uygulamaya-Üretici DPP'ye nasıl hazırlanır' başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele, Göksu Tülümen, Barış Mert ve Suna Akbayır ile birlikte USB Certification Endüstriyel Hizmetler Direktörü Emre Metin katıldı. Barış Mert, kendi fabrikasında ve tekstil sektöründe tanık olduğu dijital ürün pasaportu çalışmaları hakkında bilgi verirken, 'Çevresel etkinin bütünsel bir görünümü olarak dijital ürün pasaportu karşımıza çıkıyor' dedi.

USB Certification Endüstriyel Hizmetler Direktörü Emre Metin, belgelendirme süreci ve firmaların ilk adımları hakkında bilgilendirmede bulunurken, konuşmacılar katılımcılardan gelen soruları da yanıtladılar.

Etkinlik sonunda konuşmacılara, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu tarafından plaket takdim edildi.